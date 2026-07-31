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Турция заявила о готовности быстро организовать переговоры России и Украины
Турция заявила о готовности быстро организовать переговоры России и Украины
Sputnik Грузия
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о своей открытости урегулировать конфликт дипломатическим путем 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T18:27+0400
2026-07-31T18:27+0400
2026-07-31T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Анкара уведомила Москву и Киев о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на территории Турции.Москва неоднократно говорила о том, что открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу. По этой причине Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей.Турция ранее уже выступала посредником между Москвой и Киевом. Так, в 2022 году в Стамбуле прошли первые очные российско-украинские переговоры. Позднее при посредничестве Анкары и ООН была также достигнута Черноморская зерновая инициатива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, политика, турция, украина, оон, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, турция, украина, оон, обострение ситуации вокруг украины
Турция заявила о готовности быстро организовать переговоры России и Украины
18:27 31.07.2026 (обновлено: 20:16 31.07.2026)
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о своей открытости урегулировать конфликт дипломатическим путем
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Анкара уведомила Москву и Киев о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на территории Турции.
"Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки", – приводит слова своего источника в турецком правительстве агентство РИА Новости
.
Москва неоднократно говорила о том, что открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу. По этой причине Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей.
Турция ранее уже выступала посредником между Москвой и Киевом. Так, в 2022 году в Стамбуле прошли первые очные российско-украинские переговоры. Позднее при посредничестве Анкары и ООН была также достигнута Черноморская зерновая инициатива.