https://sputnik-georgia.ru/20260731/turtsiya-zayavila-o-gotovnosti-bystro-organizovat-peregovory-rossii-i-ukrainy-299905364.html

Турция заявила о готовности быстро организовать переговоры России и Украины

Турция заявила о готовности быстро организовать переговоры России и Украины

Sputnik Грузия

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о своей открытости урегулировать конфликт дипломатическим путем 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T18:27+0400

2026-07-31T18:27+0400

2026-07-31T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Анкара уведомила Москву и Киев о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на территории Турции.Москва неоднократно говорила о том, что открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу. По этой причине Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей.Турция ранее уже выступала посредником между Москвой и Киевом. Так, в 2022 году в Стамбуле прошли первые очные российско-украинские переговоры. Позднее при посредничестве Анкары и ООН была также достигнута Черноморская зерновая инициатива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, политика, турция, украина, оон, обострение ситуации вокруг украины