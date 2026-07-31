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В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных граждане Украины

В Грузии изъяли крупную партию наркотиков: среди задержанных граждане Украины

Sputnik Грузия

При обысках полиция изъяла особо крупные партии альфа-ПВП и мефедрона, подготовленные для сбыта 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T18:58+0400

2026-07-31T18:58+0400

2026-07-31T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали трех человек по обвинению в наркопреступлениях, среди них – двое граждан Украины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, правоохранители провели обыски личных вещей и временных мест проживания обвиняемых в Тбилиси, а также различных локаций в городе.В результате были изъяты особо крупные объемы наркотических средств, подготовленных для сбыта. Среди обнаруженных веществ – альфа-ПВП и мефедрон.Кроме того, полиция обнаружила материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их реализации. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.С января по май 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 4 903 лицам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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