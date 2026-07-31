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Власти Грузии купят препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
Власти Грузии купят препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
Sputnik Грузия
В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T20:53+0400
2026-07-31T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Минздрав Грузии подписал с итальянской компанией Italfarmaco соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе. Минздрав Грузии начал активные переговоры по закупке препаратов на фоне акций протеста родителей детей с синдромом Дюшенна. Родители добились встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе спустя несколько недель после начала акций в первых числах июня. После этого, а также после встречи с Католикосом-Патриархом Шио III протесты прекратились, и в министерстве здравоохранения была создана рабочая группа. Министр отметил, что переговоры о закупке Грузией второго известного препарата для лечения пациентов с синдромом Дюшенна продолжаются. "Что касается второго препарата, о котором говорилось ранее, я хотел бы отметить, что переговоры все еще продолжаются по нескольким направлениям, и мы надеемся, что они будут успешно завершены в ближайшем будущем", – сказал Сарджвеладзе. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии

Власти Грузии купят препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

20:53 31.07.2026
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Минздрав Грузии подписал с итальянской компанией Italfarmaco соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе.
Минздрав Грузии начал активные переговоры по закупке препаратов на фоне акций протеста родителей детей с синдромом Дюшенна. Родители добились встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе спустя несколько недель после начала акций в первых числах июня. После этого, а также после встречи с Католикосом-Патриархом Шио III протесты прекратились, и в министерстве здравоохранения была создана рабочая группа.

"Следует отметить, что Грузия станет одной из первых стран в мире, которая закупит этот препарат и включит его в государственную программу лечения данного заболевания", – сказал министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

Министр отметил, что переговоры о закупке Грузией второго известного препарата для лечения пациентов с синдромом Дюшенна продолжаются.
"Что касается второго препарата, о котором говорилось ранее, я хотел бы отметить, что переговоры все еще продолжаются по нескольким направлениям, и мы надеемся, что они будут успешно завершены в ближайшем будущем", – сказал Сарджвеладзе.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
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