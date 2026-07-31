https://sputnik-georgia.ru/20260731/voennye-rossii-za-nedelyu-porazili-31-sudno-299905089.html
Военные России за неделю поразили 31 судно
Военные России за неделю поразили 31 судно
Sputnik Грузия
Вооруженные силы России продолжают наносить поражающие удары по портам и морским судам, которые действуют в интересах ВСУ 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.Активнее всего ВС РФ атаковали сухогрузы.Российские военные уже несколько недель подряд наносят удары по украинским портам в Черном море по объектам, которые используются в военных целях противника. В результате объекты поражались в портах "Одесса", "Черноморск", "Южный", "Измаил" и "Николаев".Так, в частности, ВС России нанесли серию ударов по объектам портовой и судовой инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала инфраструктура порта "Южный", которую использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.Также были поражены сухогруз в порту "Южный" и еще два сухогруза на подходах к Одессе.Как правило, атакуются эти объекты беспилотными летательными аппаратами и ракетами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, черное море, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, черное море, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Военные России за неделю поразили 31 судно
12:25 31.07.2026 (обновлено: 20:11 31.07.2026)
Вооруженные силы России продолжают наносить поражающие удары по портам и морским судам, которые действуют в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Российские военные за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, которое использовалось в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Активнее всего ВС РФ атаковали сухогрузы.
"В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа "сухогруз", четыре типа "балкер", два буксира, килекторное судно и десантный катер", – говорится в сообщении.
Российские военные уже несколько недель подряд наносят удары по украинским портам в Черном море по объектам, которые используются в военных целях противника. В результате объекты поражались в портах "Одесса", "Черноморск", "Южный", "Измаил" и "Николаев".
Так, в частности, ВС России нанесли серию ударов по объектам портовой и судовой инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала инфраструктура порта "Южный", которую использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.
Также были поражены сухогруз в порту "Южный" и еще два сухогруза на подходах к Одессе.
Как правило, атакуются эти объекты беспилотными летательными аппаратами и ракетами.