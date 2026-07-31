https://sputnik-georgia.ru/20260731/vora-v-zakone-v-gruzii-prigovorili-k-13-godam-tyurmy-299902518.html

Вора в законе в Грузии приговорили к 13 годам тюрьмы

Вора в законе в Грузии приговорили к 13 годам тюрьмы

Sputnik Грузия

Тугуши, находясь за границей, поручил своим сообщникам в Грузии всячески оскорблять и унижать заключенного 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T19:55+0400

2026-07-31T19:55+0400

2026-07-31T19:55+0400

грузия

новости

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вор в законе

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил заочно вора в законе Акакия Тугуши (Энцо) к 13 годам тюрьмы. Дело против Энцо касалось наказания заключенного Давида Микадзе в грузинской тюрьме. Тугуши, находясь за границей, поручил своим сообщникам в Грузии всячески оскорблять и унижать заключенного. Помощник Тугуши, Бадри Натобадзе, отбывающий 19-летний срок за убийство получил дополнительно 10 лет тюрьмы. Другие фигуранты по делу, имена которых не называются, пошли на сотрудничество со следствием. Срок Акакий Тугуши и его помощник получили за связи с воровским миром, что в Грузии само по себе является уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, вор в законе, воровское сообщество