https://sputnik-georgia.ru/20260801/besplatnye-kursy-dlya-raboty--novaya-programma-agentstva-trudoustroystva-299903780.html

Бесплатные курсы для работы – новая программа Агентства трудоустройства

Бесплатные курсы для работы – новая программа Агентства трудоустройства

Sputnik Грузия

Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Агентство трудоустройства объявило начало регистрации на бесплатные онлайн-курсы для улучшения навыков при трудоустройстве. Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений. Обучение будет полностью дистанционным и дает возможность учиться вне зависимости от места проживания гражданина. Агентство по трудоустройству предлагает следующие направления обучения: Курс цифровой компетенции – 1 месяц. Записавшихся обучат компьютерным программам и цифровой безопасности. Языковые курсы – 3 месяца Курс предполагает обучение английскому и немецкому языкам на уровне A1–A2 для профессиональной коммуникации Курс техники коммуникации – 5 дней Курс предполагает обучение навыкам прохождения собеседования, подготовок презентаций, составления резюме, а также принципам командной работы Курс производственной компетенции – 1 месяц Курс предполагает обучение навыкам разработки бизнес-идей, принятия финансовых решений, управления ресурсами, ведения переговоров и развития критического мышления. Курс можно выбрать только один и после регистрации посетить сервис-центр агентства для консультации. Регистрация продлится до 31 августа. Курсы стартуют в середине сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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