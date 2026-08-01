https://sputnik-georgia.ru/20260801/besplatnye-kursy-dlya-raboty--novaya-programma-agentstva-trudoustroystva-299903780.html
Бесплатные курсы для работы – новая программа Агентства трудоустройства
Бесплатные курсы для работы – новая программа Агентства трудоустройства
Sputnik Грузия
Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T12:25+0400
2026-08-01T12:25+0400
2026-08-01T12:35+0400
грузия
общество
новости
трудоустройство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486389_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_20b89328ed3a06523fabd9f4f486d019.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Агентство трудоустройства объявило начало регистрации на бесплатные онлайн-курсы для улучшения навыков при трудоустройстве. Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений. Обучение будет полностью дистанционным и дает возможность учиться вне зависимости от места проживания гражданина. Агентство по трудоустройству предлагает следующие направления обучения: Курс цифровой компетенции – 1 месяц. Записавшихся обучат компьютерным программам и цифровой безопасности. Языковые курсы – 3 месяца Курс предполагает обучение английскому и немецкому языкам на уровне A1–A2 для профессиональной коммуникации Курс техники коммуникации – 5 дней Курс предполагает обучение навыкам прохождения собеседования, подготовок презентаций, составления резюме, а также принципам командной работы Курс производственной компетенции – 1 месяц Курс предполагает обучение навыкам разработки бизнес-идей, принятия финансовых решений, управления ресурсами, ведения переговоров и развития критического мышления. Курс можно выбрать только один и после регистрации посетить сервис-центр агентства для консультации. Регистрация продлится до 31 августа. Курсы стартуют в середине сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486389_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_a613cb03d05c9a79e457b3345800cad1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, трудоустройство
грузия, общество, новости, трудоустройство
Бесплатные курсы для работы – новая программа Агентства трудоустройства
12:25 01.08.2026 (обновлено: 12:35 01.08.2026)
Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Агентство трудоустройства объявило начало регистрации на бесплатные онлайн-курсы для улучшения навыков при трудоустройстве.
Повысить свою квалификацию по четырем направлениям могут совершеннолетние граждане Грузии без возрастных ограничений.
Обучение будет полностью дистанционным и дает возможность учиться вне зависимости от места проживания гражданина.
Агентство по трудоустройству предлагает следующие направления обучения:
Курс цифровой компетенции – 1 месяц.
Записавшихся обучат компьютерным программам и цифровой безопасности.
Языковые курсы – 3 месяца
Курс предполагает обучение английскому и немецкому языкам на уровне A1–A2 для профессиональной коммуникации
Курс техники коммуникации – 5 дней
Курс предполагает обучение навыкам прохождения собеседования, подготовок презентаций, составления резюме, а также принципам командной работы
Курс производственной компетенции – 1 месяц
Курс предполагает обучение навыкам разработки бизнес-идей, принятия финансовых решений, управления ресурсами, ведения переговоров и развития критического мышления.
Курс можно выбрать только один и после регистрации посетить сервис-центр агентства для консультации.
Регистрация продлится до 31 августа. Курсы стартуют в середине сентября.