https://sputnik-georgia.ru/20260801/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-chislo-zaderzhannykh-s-nachala-goda-dostiglo-6-tysyach-299890404.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число задержанных с начала года достигло 6 тысяч

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число задержанных с начала года достигло 6 тысяч

Sputnik Грузия

Большинство обвиняемых проходят по делам о незаконном приобретении и хранении наркотических средств 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T10:52+0400

2026-08-01T10:52+0400

2026-08-01T11:08+0400

происшествия

грузия

новости

сакстат

мвд грузии

наркопреступления в грузии

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по июнь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 лицу, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, а в июне – 1 098 лицам.Из общего числа обвиняемых 3 511 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 232 – в их реализации.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сакстат, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркополитика