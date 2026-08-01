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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число задержанных с начала года достигло 6 тысяч
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число задержанных с начала года достигло 6 тысяч
Sputnik Грузия
Большинство обвиняемых проходят по делам о незаконном приобретении и хранении наркотических средств 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по июнь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 лицу, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, а в июне – 1 098 лицам.Из общего числа обвиняемых 3 511 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 232 – в их реализации.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, сакстат, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркополитика
происшествия, грузия, новости, сакстат, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркополитика
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: число задержанных с начала года достигло 6 тысяч
10:52 01.08.2026 (обновлено: 11:08 01.08.2026)
Большинство обвиняемых проходят по делам о незаконном приобретении и хранении наркотических средств
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по июнь 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 лицу, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, а в июне – 1 098 лицам.
Из общего числа обвиняемых 3 511 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 232 – в их реализации.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.
Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.
Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.