https://sputnik-georgia.ru/20260801/dokhody-transportnogo-sektora-gruzii-yanvar-iyun-2026-goda-299831898.html

Доходы транспортного сектора Грузии, январь-июнь 2026 года

Доходы транспортного сектора Грузии, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Минэкономики Грузии, "Грузинские железные дороги" бьют рекорды. В частности, в июне ГЖД было перевезено 12 049 TEU-контейнеров – это рекордный... 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T11:31+0400

2026-08-01T11:31+0400

2026-08-01T11:31+0400

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грузинская железная дорога

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По данным Минэкономики Грузии, "Грузинские железные дороги" бьют рекорды. В частности, в июне ГЖД было перевезено 12 049 TEU-контейнеров – это рекордный месячный показатель за последнее десятилетие. Всего за период с января по июнь 2026 года было перевезено 6,9 млн тонн грузов.В итоге за полгода ГЖД заработала 352 млн лари (134,3 млн долларов), что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 112,3 млн лари (42,6 млн долларов), увеличившись сразу на 74%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, инфографика, инфографика