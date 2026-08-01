"Грузия и современная политика Запада" – эксперты оценили новые реалии внешней политики
21:01 01.08.2026 (обновлено: 21:23 01.08.2026)
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
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Многовекторный курс, транзитный потенциал и давление со стороны Запада – для обсуждения актуальных тем в Тбилиси круглый стол "Грузия и современная политика Запада" собрал политологов, экспертов и журналистов.
Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
Кризис евроатлантических ожиданий: Грузия переосмысляет "западный курс"
По мнению доктора политических наук, профессора Тамар Чибурданидзе, текущее охлаждение отношений между Грузией и Западом является закономерным результатом глубокого кризиса ожиданий, зародившихся еще в 1990-х годах.
© photo: Sputnik / StringerТамар Чибурданидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Тамар Чибурданидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
По ее словам, первоначальный выбор Грузией прозападного вектора был вынужденной альтернативой в условиях дефицита геополитических путей и внутренних конфликтов, однако трансформация современных европейских ценностей привела к разочарованию в евроатлантической интеграции и нежеланию следовать навязанной извне политике.
"Ожидание было таким, что Грузия получит лучшую ситуацию, лучшее будущее. Сегодняшний Запад – это разочарование в тех ожиданиях, которые были у меня еще в студенческие годы. Я тоже хотела, чтобы Грузия была страной западных ценностей, но только не исключительно западных ценностей – те западные ценности 30 лет назад были совсем другими, сегодня они совершенно иные. Я не хотела навязанной политики другой страны", – заявила Чибурданидзе.
Как отметила Чибурданидзе, последние четыре года ознаменовали переход Грузии к собственной политической повестке, ориентированной на защиту традиционных ценностей и государственного суверенитета в условиях многополярного мира. Несмотря на внешнее давление и угрозу дестабилизации, Тбилиси выстраивает принципиально новые, умеренные отношения с Западом.
"Сегодня у Грузии с Западом именно то умеренное и то принципиальное отношение и взаимосвязь, которые должны были быть у Грузии до сих пор. Я глубоко убеждена, что Запад примет эту реальность, которая существует сегодня. У мира новая геополитика, новая геополитическая повестка дня. И в этой новой геополитике Грузия ищет и утверждается на своем месте, где проявится ее государственность", – сказала Чибурданидзе.
Чибурданидзе заявила, что предсказанная 15 лет назад основателем и почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили многовекторная и мирная политика сегодня стала главной стратегией Грузии.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
По ее словам, этот курс эффективно спасает страну в условиях глобальных изменений, обеспечивая ее долгосрочную стабильность, безопасность и суверенное будущее.
Иллюзии прошлого и наследие "холодной войны"
События конца 90-х годов сильно изменили взгляды людей в регионе и определили, по какому пути они пойдут дальше, считает доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе.
© photo: Sputnik / StringerТамар Кикнадзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Тамар Кикнадзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
Советский Союз фактически уступил Западу в масштабной гибридной войне, сформировав у постсоветского общества устойчивый миф о "западном рае", отмечает Кикнадзе. По ее словам, на протяжении последних 35 лет целые поколения воспитывались в строгой однополярной системе ценностей, где западная модель позиционировалась как единственно верная, а альтернативные пути развития полностью игнорировались.
"Вот уже 35 лет поколения воспитываются на том, что Запад – это хорошо, а остальной мир – плохо", – заявила Кикнадзе.
По ее словам, после распада Советского Союза внимание Москвы было полностью отвлечено внутренними потрясениями. Этим геополитическим вакуумом оперативно воспользовались западные институты. В Тбилиси была сформирована и интегрирована во власть лояльная элита, ориентированная исключительно на исполнение внешних директив и обслуживание чужих интересов в ущерб национальным приоритетам.
© photo: Sputnik / StringerТамар Кикнадзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Тамар Кикнадзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
Как считает Кикнадзе, сегодняшний курс руководства Грузии – это попытка выйти из роли слепого исполнителя чужой воли. Страна наконец обретает истинную независимость, сочетая историческое стремление к прогрессу с жестким отстаиванием собственных государственных интересов в многополярном мире, отметила политолог.
Закулисный сговор крупных игроков
Политолог и психолог Рамаз Сакварелидзе полагает, что существуют веские основания полагать, что Запад и Россия даже сегодня не действуют полностью независимо друг от друга. В глобальной политике малые государства часто оказываются в роли ребенка, за которого все решают "взрослые" – крупные мировые державы, заранее согласующие свои позиции.
"Та модель демократии, в которую с нами играют, – это как раз такая согласованная модель", – сказал он.
По его словам, исторический опыт наглядно показывает: европейская политика всегда опиралась на позицию силы, и транслируемые ею ценности не должны вводить в заблуждение. При этом абсолютное большинство тех, кто призывает двигаться к европейским стандартам, никогда лично не жили в условиях подлинной демократии.
© photo: Sputnik / StringerРамаз Сакварелидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Рамаз Сакварелидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе дискуссии Сакварелидзе отметил, что грузинскому обществу необходимо вернуть трезвое чувство реальности и осознать: Брюсселю и Вашингтону в Тбилиси нужно исключительно подконтрольное руководство, действующее в чужих интересах.
По его мнению, в свое время Запад совершил грубую стратегическую ошибку, открыто потребовав от действующей власти уступить место экс-президенту Михаилу Саакашвили, чья администрация гораздо больше устраивала внешних кураторов для реализации их геополитических целей.
"Запад совершил ошибку, когда сказал этой власти: "Вы уйдите, а Мишу приведите". А ведь до этого у лидеров этой власти не было антиевропейского настроя. Но потом они увидели, что Европа хочет их скинуть, потому что правительство Саакашвили больше устраивало Запад для достижения его целей", – сказал Сакварелидзе.
Как пояснил Сакварелидзе, изначально у лидеров правящей партии Грузии не было антиевропейского настроя. Однако, столкнувшись с прямой угрозой принудительного отстранения от власти ради возвращения прежнего режима, руководство страны было вынуждено пересмотреть свой курс.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, текущие политические шаги Тбилиси – это не агрессивное наступление или сознательный разрыв с партнерами, а вынужденная оборонительная политика, направленная на элементарное самосохранение и защиту национального суверенитета.
Власти необходим диалог с молодежью о ценностях
Как считает экс-глава пресс-службы парламента Грузии, журналист Сулхан Меладзе, успех многовекторной политики в эпоху глобальных потрясений напрямую зависит от общественной поддержки и качественного информационного сопровождения.
© photo: Sputnik / StringerСулхан Меладзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Сулхан Меладзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
Для правильного позиционирования государства на международной арене, как отметил Меладзе, необходимо создать открытое дискуссионное пространство и объяснить новому поколению исторический контекст 90-х годов, суть христианских ценностей и реальные интересы крупных держав.
"Этот мультивекторный взгляд абсолютно правилен, но давайте не будем забывать, что такие коренные потрясения требуют в том числе и информационного обеспечения. Мы должны объяснить молодому поколению, каким был мир 90-х годов. Каким был тогдашний Запад и вообще эти западные ценности. Для меня существуют христианские ценности", – заявил Меладзе.
По его словам, большим упущением и ошибкой является то, что на протяжении десятилетий не было создано дискуссионное пространство.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы не объясняем, особенно будущему поколению, какие процессы мы прошли, где находимся, какие интересы существуют сегодня – будь то со стороны Запада, Востока, Севера или Юга. Потому что для правильного позиционирования власти – какая бы она ни была, какая бы политическая команда ни находилась у власти – ей нужна поддержка общества", – сказал Меладзе.
"Игра по правилам"
Попытка Грузии диверсифицировать транзитные маршруты неизбежно столкнет интересы Тбилиси с требованиями Брюсселя, вынуждая страну выбирать между собственной экономической выгодой и безоговорочной солидарностью с Западом, заявил политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.
© photo: Sputnik / StringerАрчил Сихарулидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
Арчил Сихарулидзе. Круглый стол: "Грузия и современная политика Запада"
© photo: Sputnik / Stringer
"В любом случае, попытка Грузии диверсифицироваться будет восприниматься априори как попытка уйти от уже существующей модели. В частности, нас обязательно обвинят в том, что мы не поддерживаем стремление Брюсселя и в целом Запада, доминировать в нашем регионе. Самое главное для Брюсселя – это не просто чтобы был транзит через Грузию в Центральную Азию, а чтобы транзит происходил на условиях, которые приемлемы Брюсселю", – заявил Сихарулидзе.
По его словам, Грузия вряд ли согласится слепо выполнять требования Брюсселя без весомых политических или экономических бонусов взамен.
"Так или иначе, нам придется или договариваться, или же мы будем слышать критику о том, что Грузия отступает от демократии и помогает Центральной Азии, Азербайджану и России усиливать свои позиции вместо того, чтобы солидаризироваться с Европой", – заключил он.
По мнению участников круглого стола, подобные экспертные встречи очень полезны, даже при условии, что мнения разнятся. Это, по их мнению, нужно для того, чтобы в Грузии наконец начала развиваться культура критического диалога и обмена мнениями.