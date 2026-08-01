https://sputnik-georgia.ru/20260801/muzhchinu-zaderzhali-za-obman-pensionerov-ot-imeni-natsbanka-gruzii--mvd--299914759.html

Мужчину задержали за обман пенсионеров от имени Нацбанка Грузии – МВД

Мужчину задержали за обман пенсионеров от имени Нацбанка Грузии – МВД

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T14:20+0400

2026-08-01T14:20+0400

2026-08-01T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Грузии, который, по версии следствия, обманывал пенсионеров от имени представителя Нацбанка, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый сначала звонил пенсионерам от имени различных компаний и получал их личные данные якобы для сокращения коммунальных расходов.Таким образом обвиняемый получил около 49 тысяч лари (примерно $19 тыс.) В случае подтверждения вины в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы, а следствие ищет других участников преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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