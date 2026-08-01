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Мужчину задержали за обман пенсионеров от имени Нацбанка Грузии – МВД
Мужчину задержали за обман пенсионеров от имени Нацбанка Грузии – МВД
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T14:20+0400
2026-08-01T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Грузии, который, по версии следствия, обманывал пенсионеров от имени представителя Нацбанка, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый сначала звонил пенсионерам от имени различных компаний и получал их личные данные якобы для сокращения коммунальных расходов.Таким образом обвиняемый получил около 49 тысяч лари (примерно $19 тыс.) В случае подтверждения вины в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы, а следствие ищет других участников преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, общество, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, общество, преступность в грузии
Мужчину задержали за обман пенсионеров от имени Нацбанка Грузии – МВД
Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали жителя Грузии, который, по версии следствия, обманывал пенсионеров от имени представителя Нацбанка, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый сначала звонил пенсионерам от имени различных компаний и получал их личные данные якобы для сокращения коммунальных расходов.
После он связывался с ними уже как представитель Нацбанка и требовал передать деньги через его посредника, утверждая, что в противном случае их счета заблокируют, а средства спишут.
Таким образом обвиняемый получил около 49 тысяч лари (примерно $19 тыс.)
В случае подтверждения вины в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы, а следствие ищет других участников преступления.