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На сколько выросла экономика Грузии – данные за июнь

На сколько выросла экономика Грузии – данные за июнь

Sputnik Грузия

В июне рост экономики ускорился до 8,6%, а экспорт увеличился более чем на 20% 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T09:01+0400

2026-08-01T09:01+0400

2026-08-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в июне 2026 года составил 8,6%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста экономики в январе-июне 2026 года составил 7,9%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникации, а также финансовой и страховой деятельности.Спад зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности и энергетики.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Что выросло и на сколько?По данным "Сакстата", в июне 2026 года экспорт вырос на 20,4%, а импорт – на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 7 тысяч новых предприятий – на 13,7% больше, чем в июне 2025 года."Объем оборота предприятий – плательщиков НДС вырос на 14% и составил 16,7 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей промышленности обусловлен главным образом увеличением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. Экспорт этих нефтепродуктов в июне 2026 года увеличился примерно в 12 раз, главным образом в Китай, Турцию и ряд африканских стран.Рост в сфере транспорта и складирования связан прежде всего с увеличением объемов пассажирских и грузовых авиаперевозок. При этом в соответствии с современными позитивными тенденциями во внешней торговле выросли также показатели обработки и хранения грузов.Рост в сфере строительства связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений. Вырос объем проектных работ.В сфере информации и коммуникации рост связан с расширением спектра телекоммуникационных услуг. Однако, как и в предыдущие месяцы, рост в этом секторе также обусловлен разработкой компьютерных программ, предоставлением консультационных услуг в сфере ИТ и расширением спектра сопутствующих услуг.Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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