https://sputnik-georgia.ru/20260801/politsiya-gruzii-presekla-popytku-provezti-narkotiki-cherez-granitsu-s-turtsiey--299915076.html

Полиция Грузии пресекла попытку провезти наркотики через границу с Турцией

Полиция Грузии пресекла попытку провезти наркотики через границу с Турцией

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 01.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции вместе с таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" пресекли два факта провоза наркотиков из Турции в Грузию, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, за попытку незаконного ввоза в Грузию наркотических веществ задержаны два человека. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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