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Полиция Грузии пресекла попытку провезти наркотики через границу с Турцией
Полиция Грузии пресекла попытку провезти наркотики через границу с Турцией
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции вместе с таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" пресекли два факта провоза наркотиков из Турции в Грузию, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, за попытку незаконного ввоза в Грузию наркотических веществ задержаны два человека. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, турция, тбилиси
грузия, происшествия, новости, турция, тбилиси
Полиция Грузии пресекла попытку провезти наркотики через границу с Турцией
20:20 01.08.2026 (обновлено: 20:35 01.08.2026)
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции вместе с таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" пресекли два факта провоза наркотиков из Турции в Грузию, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, за попытку незаконного ввоза в Грузию наркотических веществ задержаны два человека.
Как установило следствие, они провозили 12 таблеток МDMA и 79 таблеток субутекса в багаже и в карманах.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.