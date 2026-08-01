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Разыскиваемого с 15 апреля члена "воровского мира" задержали в Тбилиси – МВД

Разыскиваемого с 15 апреля члена "воровского мира" задержали в Тбилиси – МВД

Sputnik Грузия

Членство в "воровском мире" в Грузии является преступлением 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T17:15+0400

2026-08-01T17:15+0400

2026-08-01T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси члена "воровского мира", который находился в розыске с 15 апреля этого года, говорится в сообщении МВД Грузии. По версии следствия, член "воровского мира" по кличке Паипура участвовал в "воровских сходках" для решения финансовых споров между гражданами и принимал решения в пользу одной из стороны, заставляя платить деньги. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы за членство в "воровском мире", что в Грузии является уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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