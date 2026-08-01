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Разыскиваемого с 15 апреля члена "воровского мира" задержали в Тбилиси – МВД
Разыскиваемого с 15 апреля члена "воровского мира" задержали в Тбилиси – МВД
Sputnik Грузия
Членство в "воровском мире" в Грузии является преступлением 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси члена "воровского мира", который находился в розыске с 15 апреля этого года, говорится в сообщении МВД Грузии. По версии следствия, член "воровского мира" по кличке Паипура участвовал в "воровских сходках" для решения финансовых споров между гражданами и принимал решения в пользу одной из стороны, заставляя платить деньги. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы за членство в "воровском мире", что в Грузии является уголовным преступлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, воровское сообщество, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, воровское сообщество, преступность в грузии
Разыскиваемого с 15 апреля члена "воровского мира" задержали в Тбилиси – МВД
17:15 01.08.2026 (обновлено: 17:17 01.08.2026)
Членство в "воровском мире" в Грузии является преступлением
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси члена "воровского мира", который находился в розыске с 15 апреля этого года, говорится в сообщении МВД Грузии.
По версии следствия, член "воровского мира" по кличке Паипура участвовал в "воровских сходках" для решения финансовых споров между гражданами и принимал решения в пользу одной из стороны, заставляя платить деньги.
Кроме того, как установило следствие, Паипура устроил "воровскую разборку", на которой было принято решение забрать у одного из бизнесменов долю в виде денег и отправить их часть находящимся за границей "ворам в законе", а остальное задержанный планировал оставить себе.
Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы за членство в "воровском мире", что в Грузии является уголовным преступлением.