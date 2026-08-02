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Борьба с оборотом наркотиков в Грузии: задержаны четыре иностранца

Борьба с оборотом наркотиков в Грузии: задержаны четыре иностранца

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T18:57+0400

2026-08-02T18:57+0400

2026-08-02T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Пять человек – один гражданин Грузии и четверо иностранцев – задержаны в Батуми (Аджария) по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, сообщили в пресс-службе МВД. В результате обысков в местах проживания и автомобилях, а также на указанных задержанными локациях были изъяты 100 граммов и 127 расфасованных свертков метадона, более одного килограмма марихуаны, почти полкилограмма тетрагидроканнабинола и до восьми килограммов растений каннабиса. В ходе следственных мероприятий также установлено, что один из обвиняемых оборудовал в арендованной квартире в Батуми специальную теплицу, где с целью дальнейшей реализации незаконно выращивал и культивировал растения каннабиса в особо крупном размере. Полиция также изъяла материалы, предназначенные для расфасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, батуми, аджария, наркопреступления в грузии