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Чакветадзе после перехода в "Удинезе": Серия A — большой вызов для меня

Чакветадзе после перехода в "Удинезе": Серия A — большой вызов для меня

Sputnik Грузия

Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T14:53+0400

2026-08-02T14:53+0400

2026-08-02T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 26-летний Георгий Чакветадзе официально стал игроком итальянского "Удинезе". Грузинский футболист перешел в чемпионат Италии из английского Чемпионшипа, где с августа 2023 гола выступал за "Уотфорд". Футболист отметил, что его любимая позиция - атакующий полузащитник , однако он также может действовать на обоих флангах атаки и в центре полузащиты. По его словам, восстановление после травмы идет по плану. "Я стараюсь как можно быстрее восстановиться и вернуться в команду. Через несколько дней снова смогу бегать, а через несколько недель планирую возобновить тренировки вместе с партнерами", — сказал Чакветадзе. Чакветадзе также поделился ожиданиями от выступления в чемпионате Италии. Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии. У него перелом третьей плюсневой кости правой стопы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу