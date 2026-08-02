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Чакветадзе после перехода в "Удинезе": Серия A — большой вызов для меня
Чакветадзе после перехода в "Удинезе": Серия A — большой вызов для меня
Sputnik Грузия
Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 26-летний Георгий Чакветадзе официально стал игроком итальянского "Удинезе". Грузинский футболист перешел в чемпионат Италии из английского Чемпионшипа, где с августа 2023 гола выступал за "Уотфорд". Футболист отметил, что его любимая позиция - атакующий полузащитник , однако он также может действовать на обоих флангах атаки и в центре полузащиты. По его словам, восстановление после травмы идет по плану. "Я стараюсь как можно быстрее восстановиться и вернуться в команду. Через несколько дней снова смогу бегать, а через несколько недель планирую возобновить тренировки вместе с партнерами", — сказал Чакветадзе. Чакветадзе также поделился ожиданиями от выступления в чемпионате Италии. Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии. У него перелом третьей плюсневой кости правой стопы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Чакветадзе после перехода в "Удинезе": Серия A — большой вызов для меня
Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 26-летний Георгий Чакветадзе официально стал игроком итальянского "Удинезе".
Грузинский футболист перешел в чемпионат Италии из английского Чемпионшипа, где с августа 2023 гола выступал за "Уотфорд".
"Удинезе" — большой клуб с богатой историей, и я очень рад оказаться здесь. У меня хорошие отношения с Джанлукой Нани: мы знакомы еще со времен "Уотфорда", часто общались, и я многое узнал от него об "Удинезе". Здесь у меня будет возможность играть против сильнейших команд", — сказал Чакветадзе.
Футболист отметил, что его любимая позиция - атакующий полузащитник , однако он также может действовать на обоих флангах атаки и в центре полузащиты.
По его словам, восстановление после травмы идет по плану.
"Я стараюсь как можно быстрее восстановиться и вернуться в команду. Через несколько дней снова смогу бегать, а через несколько недель планирую возобновить тренировки вместе с партнерами", — сказал Чакветадзе.
Чакветадзе также поделился ожиданиями от выступления в чемпионате Италии.
"Я и раньше следил за матчами Серии A. Знаю, что играть в Италии непросто — это лига очень высокого тактического уровня, и для такого игрока, как я, противостоять местной обороне станет большим вызовом",- добавил Чакветадзе.
Футболист залечивает травму, полученную во время июньских товарищеских матчей сборной Грузии. У него перелом третьей плюсневой кости правой стопы.