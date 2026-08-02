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Издание L'Équipe включило Кварацхелия в число главных фаворитов "Золотого мяча"
Издание L'Équipe включило Кварацхелия в число главных фаворитов "Золотого мяча"
Sputnik Грузия
Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26 02.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Популярное французское издание L'Équipe назвало грузинского нападающего "Пари Сен-Жермен Хвичу Кварацхелия главным претендентом на получение "Золотого мяча". Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26. В завершившемся розыгрыше турнира Кварацхелия провел 16 матчей, отыграл 1 141 минуту, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Главными претендентами на "Золотой мяч" 2026 года после завершения сезона и чемпионата мира считаются, по версии ряда спортивных изданий, Харри Кейн, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Церемония вручения "Золотого мяча" в 70-й раз состоится 26 октября в Лондоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол
Издание L'Équipe включило Кварацхелия в число главных фаворитов "Золотого мяча"
21:48 02.08.2026 (обновлено: 22:10 02.08.2026)
Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Популярное французское издание L'Équipe назвало грузинского нападающего "Пари Сен-Жермен Хвичу Кварацхелия главным претендентом на получение "Золотого мяча".
"На завершившемся чемпионате мира ни один футболист не сумел проявить себя настолько ярко, чтобы изменить расстановку сил. Поэтому грузинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, признанный лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов, является главным фаворитом на завоевание награды благодаря своему выдающемуся выступлению в турнире", – пишет издание.
Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26.
В завершившемся розыгрыше турнира Кварацхелия провел 16 матчей, отыграл 1 141 минуту, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
Главными претендентами на "Золотой мяч" 2026 года после завершения сезона и чемпионата мира считаются, по версии ряда спортивных изданий, Харри Кейн, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе.
Церемония вручения "Золотого мяча" в 70-й раз состоится 26 октября в Лондоне.