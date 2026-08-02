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Издание L'Équipe включило Кварацхелия в число главных фаворитов "Золотого мяча"

Издание L'Équipe включило Кварацхелия в число главных фаворитов "Золотого мяча"

Sputnik Грузия

Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26 02.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Популярное французское издание L'Équipe назвало грузинского нападающего "Пари Сен-Жермен Хвичу Кварацхелия главным претендентом на получение "Золотого мяча". Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/26. В завершившемся розыгрыше турнира Кварацхелия провел 16 матчей, отыграл 1 141 минуту, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Главными претендентами на "Золотой мяч" 2026 года после завершения сезона и чемпионата мира считаются, по версии ряда спортивных изданий, Харри Кейн, Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Церемония вручения "Золотого мяча" в 70-й раз состоится 26 октября в Лондоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол