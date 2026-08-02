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Кобахидзе: Аджария и ее жители не останутся без внимания правительства Грузии

Кобахидзе: Аджария и ее жители не останутся без внимания правительства Грузии

Sputnik Грузия

"Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T17:55+0400

2026-08-02T17:55+0400

2026-08-02T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Правительство продолжит заботиться о развитии удивительного региона Аджарии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на празднике Шуамтоба в высокогорном селе Бешуми. "Шуамтоба" – народный праздник, который в Аджарии ежегодно отмечают в первые выходные августа. Праздник связан с завершением полевых работ в самый жаркий период лета. Именно в это время жители долин отправляются в горы, на альпийские пастбища, где пасут скот. По его словам, главное богатство региона – это его жители, которые умеют делиться с гостями любовью и радостью. "Этот край уникален во всех отношениях – своей природой, культурой, традициями. Но главное богатство этой земли – люди, местные жители, которые обладают особым талантом делиться с другими любовью и радостью", – отметил Кобахидзе. По его словам, Шуамтоба – это особенный праздник не только для высокогорной Аджарии, но и для всей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, аджария, бешуми