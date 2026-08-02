https://sputnik-georgia.ru/20260802/kobakhidze-oppozitsiya-vystupaet-protiv-zaschity-imeni-vydayuschikhsya-deyateley-gruzii-299929839.html

Кобахидзе: Оппозиция выступает против защиты имени выдающихся деятелей Грузии

Кобахидзе: Оппозиция выступает против защиты имени выдающихся деятелей Грузии

Sputnik Грузия

Боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал новое общественное движение в Грузии, целью которого назвал защиту грузинских ценностей... 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T23:31+0400

2026-08-02T23:31+0400

2026-08-02T23:31+0400

ираклий кобахидзе

ника гварамия

нодар думбадзе

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Так называемая оппозиция выступает против инициатив по защите памяти и имени выдающихся общественных деятелей страны, поскольку является агентурой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал новое общественное движение в Грузии, целью которого назвал защиту грузинских ценностей, идеалов и традиций. Создание нового движения раскритиковали представители оппозиции, в том числе лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. По его словам, подобные инициативы могут привести к росту насилия в обществе. По его словам, общей целью этих сил является попытка подорвать национальную идентичность Грузии. "У них общий интерес и общий заказ, который они получают от общих покровителей. Этот заказ заключается в том, чтобы попытаться любыми способами расшатать нашу национальную идентичность", – сказал Кобахидзе. Одной из причин создания движения представители инициативной группы во главе с Картвелишвили назвали недавние события, в том числе скандал вокруг стендап-комика Онисе Окриашвили, которого часть общества обвиняет в оскорбительных высказываниях о писателе Нодаре Думбадзе во время юмористического подкаста. После этого Окриашвили стал жертвой нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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ираклий кобахидзе, ника гварамия, нодар думбадзе, грузия, новости, политика