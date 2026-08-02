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Препарат против мышечной дистрофии Дюшенна поставят в Грузию – кто его получит
Препарат против мышечной дистрофии Дюшенна поставят в Грузию – кто его получит
Sputnik Грузия
Достигнутое соглашение позволит пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна в Грузии получить доступ к современной терапии, заявили в компании 02.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Препарат "Гивиностат" смогут получать пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте от шести лет и старше, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить, сообщили в итальянской фармацевтической компании "Италфармако". Минздрав Грузии подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года. Достигнутое соглашение позволит пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна в Грузии получить доступ к современной терапии и является результатом сотрудничества компании с Министерством здравоохранения и представителями сообщества пациентов. Генеральный директор группы "Италфармако" Франческо Ди Марко заявил, что достигнутое соглашение отражает стремление Министерства здравоохранения Грузии улучшить качество помощи людям с редкими заболеваниями. В компании отметили, что решение Европейской комиссии о признании препарата основано на результатах масштабного клинического исследования. В рамках исследования участники были случайным образом распределены на две группы, при этом ни врачи, ни пациенты не знали, кто получает препарат, а кто – плацебо. В исследовании приняли участие 179 мальчиков в возрасте от шести лет, у которых сохранялась способность самостоятельно передвигаться. Помимо стандартной терапии кортикостероидами, участники дважды в день получали либо "Гивиностат", либо плацебо. По данным компании, исследование показало, что пациенты, принимавшие "Гиновостат", значительно лучше справлялись с тестом подъема по четырем ступеням по сравнению с группой плацебо. Также положительные результаты были зафиксированы при оценке двигательных функций. В частности, у пациентов, получавших препарат, снижение двигательных возможностей было на 40% меньше, чем у участников группы плацебо. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о способности препарата замедлять прогрессирование заболевания. Результаты исследования были опубликованы в марте 2024 года в научном журнале The Lancet Neurology. Минздрав Грузии начал активные переговоры по закупке препаратов на фоне акций протеста родителей детей с синдромом Дюшенна. Родители добились встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе спустя несколько недель после начала акций в первых числах июня. После этого, а также после встречи с Католикосом-Патриархом Шио III протесты прекратились, и в министерстве здравоохранения была создана рабочая группа. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, милан, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии
Препарат против мышечной дистрофии Дюшенна поставят в Грузию – кто его получит
13:48 02.08.2026 (обновлено: 14:57 02.08.2026)
Достигнутое соглашение позволит пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна в Грузии получить доступ к современной терапии, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Препарат "Гивиностат" смогут получать пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте от шести лет и старше, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить, сообщили в итальянской фармацевтической компании "Италфармако".
Минздрав Грузии подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года.
Достигнутое соглашение позволит пациентам с мышечной дистрофией Дюшенна в Грузии получить доступ к современной терапии и является результатом сотрудничества компании с Министерством здравоохранения и представителями сообщества пациентов.
Генеральный директор группы "Италфармако" Франческо Ди Марко заявил, что достигнутое соглашение отражает стремление Министерства здравоохранения Грузии улучшить качество помощи людям с редкими заболеваниями.
"Это достижение отражает твердую приверженность Министерства здравоохранения Грузии улучшению ухода за людьми с редкими заболеваниями, а также демонстрирует конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в сфере здравоохранения, сообщества пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна и "Италфармако", – заявил Ди Марко.
В компании отметили, что решение Европейской комиссии о признании препарата основано на результатах масштабного клинического исследования. В рамках исследования участники были случайным образом распределены на две группы, при этом ни врачи, ни пациенты не знали, кто получает препарат, а кто – плацебо.
В исследовании приняли участие 179 мальчиков в возрасте от шести лет, у которых сохранялась способность самостоятельно передвигаться. Помимо стандартной терапии кортикостероидами, участники дважды в день получали либо "Гивиностат", либо плацебо.
По данным компании, исследование показало, что пациенты, принимавшие "Гиновостат", значительно лучше справлялись с тестом подъема по четырем ступеням по сравнению с группой плацебо. Также положительные результаты были зафиксированы при оценке двигательных функций.
В частности, у пациентов, получавших препарат, снижение двигательных возможностей было на 40% меньше, чем у участников группы плацебо. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о способности препарата замедлять прогрессирование заболевания.
Результаты исследования были опубликованы в марте 2024 года в научном журнале The Lancet Neurology.
Компания "Италфармако", основанная в Милане в 1938 году, является частной международной фармацевтической группой, работающей более чем в 90 странах. Компания занимается разработкой препаратов в таких направлениях, как иммуноонкология, гинекология, неврология, сердечно-сосудистые заболевания и редкие заболевания.
Минздрав Грузии начал активные переговоры по закупке препаратов на фоне акций протеста родителей детей с синдромом Дюшенна. Родители добились встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе спустя несколько недель после начала акций в первых числах июня. После этого, а также после встречи с Католикосом-Патриархом Шио III протесты прекратились, и в министерстве здравоохранения была создана рабочая группа.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.