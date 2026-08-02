ПВО России сбила за ночь 635 украинских БПЛА над регионами страны
12:10 02.08.2026 (обновлено: 13:06 02.08.2026)
© photo: Sputnik / ИнякинОпытно-исследовательские учения ПВО сухопутных войск "Оборона-92" на полигоне "Эмба"
© photo: Sputnik / Инякин
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Украинские вооруженные формирования каждый день пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа
ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за минувшую ночь 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – уточняется в официальном сообщении.
Воздушные цели противника были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.
Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Украинская сторона на постоянной основе предпринимает попытки атаковать российскую территорию дронами различных модификаций, преимущественно самолетного типа.
Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Украинская сторона на постоянной основе предпринимает попытки атаковать российскую территорию дронами различных модификаций, преимущественно самолетного типа.