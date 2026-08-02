https://sputnik-georgia.ru/20260802/pvo-rossii-sbila-za-noch-635-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-strany-299925221.html

ПВО России сбила за ночь 635 украинских БПЛА над регионами страны

ПВО России сбила за ночь 635 украинских БПЛА над регионами страны

Sputnik Грузия

Украинские вооруженные формирования каждый день пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа 02.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за минувшую ночь 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Воздушные цели противника были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Украинская сторона на постоянной основе предпринимает попытки атаковать российскую территорию дронами различных модификаций, преимущественно самолетного типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, черное море, пво, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф