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Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

Sputnik Грузия

Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T22:39+0400

2026-08-02T22:39+0400

2026-08-02T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю – 600 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в июне российские компании ввезли вишню и черешню на 606,8 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт составил всего 21 тысячи долларов. Сумма закупок вишни выросла в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума. Стоит отметить, что ввоз черешни и вишни из Грузии нерегулярен: в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз – в июне. По данным статистики, Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле. Помимо вишни и черешни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов – до 579,7 тысячи долларов в июне по сравнению с 3,1 тысячи долларов в мае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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