Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260802/rossiya-uvelichila-vvoz-vishni-i-chereshni-iz-gruzii-do-istoricheskogo-maksimuma-299929717.html
Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума
Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума
Sputnik Грузия
Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T22:39+0400
2026-08-02T22:39+0400
грузия
новости
экономика
россия
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/82/246298286_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_3595b4f9ff062372c302633d3c11c961.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю – 600 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в июне российские компании ввезли вишню и черешню на 606,8 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт составил всего 21 тысячи долларов. Сумма закупок вишни выросла в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума. Стоит отметить, что ввоз черешни и вишни из Грузии нерегулярен: в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз – в июне. По данным статистики, Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле. Помимо вишни и черешни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов – до 579,7 тысячи долларов в июне по сравнению с 3,1 тысячи долларов в мае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/82/246298286_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_955bd2b090edb688adfba68c4d05e469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, россия, статистика
грузия, новости, экономика, россия, статистика

Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

22:39 02.08.2026
© photo: Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Холодные фрукты в уличной лавке в Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Холодные фрукты в уличной лавке в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2026
© photo: Sputnik / Murad Orujov
Подписаться
Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт черешни и вишни из Грузии до максимальной суммы за всю современную историю – 600 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в июне российские компании ввезли вишню и черешню на 606,8 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт составил всего 21 тысячи долларов. Сумма закупок вишни выросла в 29 раз в годовом выражении и достигла исторического максимума.
Стоит отметить, что ввоз черешни и вишни из Грузии нерегулярен: в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз – в июне.
По данным статистики, Россия начала покупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, и с тех пор поставки в основном осуществляются сезонно – в мае-июле.
Помимо вишни и черешни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов – до 579,7 тысячи долларов в июне по сравнению с 3,1 тысячи долларов в мае.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0