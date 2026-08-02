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Сборная Грузии по баскетболу начнет второй этап отбора ЧМ матчем с Черногорией
Сборная Грузии по баскетболу начнет второй этап отбора ЧМ матчем с Черногорией
Sputnik Грузия
Сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа 02.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начнет второй групповой этап квалификации чемпионата мира домашним матчем против Черногории 28 августа в Тбилиси. По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями. Спустя три дня, 31 августа, грузинская команда сыграет в гостях с Португалией. Кроме того, сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа. Также состоится закрытая контрольная встреча со сборной Ливана. Продажа билетов на матч Грузия–Израиль стартует 3 августа, а на игру Грузия–Черногория – 10 августа. На втором групповом этапе Грузия также сыграет с Грецией и Румынией. Матчи второго группового этапа пройдут в августе, ноябре и феврале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, черногория, израиль, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, черногория, израиль, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу начнет второй этап отбора ЧМ матчем с Черногорией
11:12 02.08.2026 (обновлено: 12:08 02.08.2026)
Сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начнет второй групповой этап квалификации чемпионата мира домашним матчем против Черногории 28 августа в Тбилиси.
По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями.
Спустя три дня, 31 августа, грузинская команда сыграет в гостях с Португалией.
Кроме того, сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа. Также состоится закрытая контрольная встреча со сборной Ливана.
Продажа билетов на матч Грузия–Израиль стартует 3 августа, а на игру Грузия–Черногория – 10 августа.
На втором групповом этапе Грузия также сыграет с Грецией и Румынией.
Матчи второго группового этапа пройдут в августе, ноябре и феврале.