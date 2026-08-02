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Сборная Грузии по баскетболу начнет второй этап отбора ЧМ матчем с Черногорией

Сборная Грузии по баскетболу начнет второй этап отбора ЧМ матчем с Черногорией

Sputnik Грузия

Сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа 02.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начнет второй групповой этап квалификации чемпионата мира домашним матчем против Черногории 28 августа в Тбилиси. По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями. Спустя три дня, 31 августа, грузинская команда сыграет в гостях с Португалией. Кроме того, сборная Грузии проведет два товарищеских матча против Израиля 19 и 23 августа. Также состоится закрытая контрольная встреча со сборной Ливана. Продажа билетов на матч Грузия–Израиль стартует 3 августа, а на игру Грузия–Черногория – 10 августа. На втором групповом этапе Грузия также сыграет с Грецией и Румынией. Матчи второго группового этапа пройдут в августе, ноябре и феврале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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