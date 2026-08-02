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Туристический сезон в Грузии: на курорте Гомисмта увеличили число спасателей

Туристический сезон в Грузии: на курорте Гомисмта увеличили число спасателей

Sputnik Грузия

Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает местных жителей и отдыхающих соблюдать правила безопасности 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T15:57+0400

2026-08-02T15:57+0400

2026-08-02T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. С наступлением активного туристического сезона на курорте Гомисмта в Гурии усилили меры безопасности – Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД разместила на территории дополнительные силы, говорится в распространенном ведомством сообщении. Для усиления мониторинга и проведения профилактических мероприятий на курорте Гомисмта мобилизованы спасатели, дроны и специальная пожарно-спасательная техника. Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает местных жителей и отдыхающих соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения задымления или пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в Центр управления общественной безопасностью "112". Гомисмта расположен в долине реки Бжужи, на высоте 2100-2755 метров над уровнем моря. Это курорт с минеральными водами, сосновыми лесами и другими природными ресурсами. Сочетание морского и горного воздуха также создает природные условия с особыми лечебными и профилактическими свойствами. Гомисмта известен как место облаков и туманов и становится все более популярным среди местных и иностранных туристов. Число желающих отдохнуть в Гомисмта растет с каждым годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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