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В Грузии выявили случай браконьерства при рыбной ловле

В Грузии выявили случай браконьерства при рыбной ловле

Sputnik Грузия

Использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием 02.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-02T20:46+0400

2026-08-02T20:46+0400

2026-08-02T20:46+0400

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грузия

происшествия

департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили факт незаконной рыбалки на реке Кура, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Как сообщили в ведомстве, в селе Тинисхиди района Гори граждане с надувной лодки с использованием электроудочки незаконно выловили около 50 килограммов рыбы вида храмили. В департаменте напомнили, что использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием. Материалы дела переданы в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. В Департаменте природоохранного надзора отметили, что электроудочки представляют опасность не только для окружающей среды, но и для жизни и здоровья людей. Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или сбыт таких устройств запрещены законом. В ведомстве заявили, что борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений работы. Экипажи природоохранного надзора круглосуточно патрулируют территории по всей стране, выявляя и предотвращая случаи незаконной рыбалки, охоты и других экологических нарушений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, происшествия, департамент природоохранного надзора