https://sputnik-georgia.ru/20260802/v-gruzii-vyyavili-sluchay-brakonerstva-pri-rybnoy-lovle-299929452.html
В Грузии выявили случай браконьерства при рыбной ловле
В Грузии выявили случай браконьерства при рыбной ловле
Sputnik Грузия
Использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием 02.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-02T20:46+0400
2026-08-02T20:46+0400
2026-08-02T20:46+0400
новости
грузия
происшествия
департамент природоохранного надзора
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283608348_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e7bb5f2ff74d2a4cf3bda87317b39cf3.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили факт незаконной рыбалки на реке Кура, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Как сообщили в ведомстве, в селе Тинисхиди района Гори граждане с надувной лодки с использованием электроудочки незаконно выловили около 50 килограммов рыбы вида храмили. В департаменте напомнили, что использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием. Материалы дела переданы в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. В Департаменте природоохранного надзора отметили, что электроудочки представляют опасность не только для окружающей среды, но и для жизни и здоровья людей. Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или сбыт таких устройств запрещены законом. В ведомстве заявили, что борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений работы. Экипажи природоохранного надзора круглосуточно патрулируют территории по всей стране, выявляя и предотвращая случаи незаконной рыбалки, охоты и других экологических нарушений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/18/283608348_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_1aa22917356b09ac472eed874721b0e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, департамент природоохранного надзора
новости, грузия, происшествия, департамент природоохранного надзора
В Грузии выявили случай браконьерства при рыбной ловле
Использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора выявили факт незаконной рыбалки на реке Кура, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Как сообщили в ведомстве, в селе Тинисхиди района Гори граждане с надувной лодки с использованием электроудочки незаконно выловили около 50 килограммов рыбы вида храмили.
В департаменте напомнили, что использование электроудочки для ловли рыбы является уголовно наказуемым деянием. Материалы дела переданы в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.
В Департаменте природоохранного надзора отметили, что электроудочки представляют опасность не только для окружающей среды, но и для жизни и здоровья людей. Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или сбыт таких устройств запрещены законом.
В ведомстве заявили, что борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений работы. Экипажи природоохранного надзора круглосуточно патрулируют территории по всей стране, выявляя и предотвращая случаи незаконной рыбалки, охоты и других экологических нарушений.