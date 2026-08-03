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Бюджетка или нет: премьер Грузии раскрыл новые правила для студентов

Бюджетка или нет: премьер Грузии раскрыл новые правила для студентов

Sputnik Грузия

Обучение в стране будет бесплатным, однако успеваемость будет напрямую влиять на объем государственного финансирования 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Обучение в государственных университетах Грузии станет бесплатным для студентов, однако государственное финансирование смогут сохранить только те, кто будет успешно осваивать учебную программу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правительство Грузии приняло решение сделать обучение в госвузах страны бесплатным. Позже в социальных сетях стала распространяться информация, что бесплатным будет только первый год обучения, а дальше, чтобы учиться за счет государства, студенты должны получать максимальные баллы. Премьер пояснил, что если студент в течение одного семестра не сдаст два предмета, это будет означать, что он недостаточно вовлечен в учебный процесс. Ранее министр образования Гиви Миканадзе пояснил, что для сохранения государственного финансирования студентам необходимо получать кредиты по каждому предмету. Для этого достаточно преодолеть минимальный порог успеваемости – 51%. По его словам, государство продолжит оплачивать обучение независимо от полученных оценок, если студент набрал необходимое количество кредитов. Зачетная единица (кредит) – это универсальный показатель, который используется для оценки объема образовательной программы. Она отражает общий объем учебной нагрузки, необходимой среднестатистическому студенту для освоения дисциплины. Кредиты включают в себя лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем в 3-6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 80 кредитов (по 40 кредитов на осенний и весенний семестры). Таким образом, чтобы сохранить за собой госфинансирование, студент должен набрать минимум 40 кредитов за семестр. Всего в 2026 году абитуриенты могут поступить на 23 тысячи бесплатных мест в государственных вузах по разным специальностям. Стоимость обучения в государственных вузах колеблется от 2,2 тысячи до 5 тысяч лари в год в зависимости от специальности. В стране функционируют 64 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные и 45 – частные. Большинство вузов (64%) расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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