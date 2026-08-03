https://sputnik-georgia.ru/20260803/gde-deshevle-v-gruzii-zapustili-novyy-servis-sravneniya-tsen-299935496.html

Где дешевле? В Грузии запустили новый сервис сравнения цен

Где дешевле? В Грузии запустили новый сервис сравнения цен

Sputnik Грузия

Проект реализуется в рамках политики контроля цен и повышения доступности более дешевых альтернатив 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T15:51+0400

2026-08-03T15:51+0400

2026-08-03T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На информационном портале www.ekalata.gov.ge, созданном по инициативе правительства Грузии, запустили новый функционал – теперь пользователи могут сравнивать цены не только на продукты питания, но и на товары первой необходимости. Помимо 13 базовых продовольственных товаров, на сайте появились цены на 10 непродовольственных товаров, включая зубную пасту, мыло, шампунь, средство для мытья посуды, бумажные салфетки и другие товары личной гигиены и бытового назначения. По данным портала на 3 августа, минимальная общая стоимость 13 базовых продуктов составляет 37,65 лари, а 10 непродовольственных товаров первой необходимости – 38,16 лари. В настоящее время на платформе представлены 477 наиболее выгодных предложений от 13 крупнейших торговых сетей. Сайт начал работу в конце июня. За этот период минимальная общая стоимость базовых продовольственных товаров снизилась на 15%. Информация на платформе регулярно обновляется на основе данных, предоставляемых торговыми сетями. Кроме того, в Грузии действует портал для сравнения цен tarifebi.ge, где пользователи могут отслеживать изменения стоимости различных товаров и услуг. Вопрос снижения цен вновь оказался в центре внимания после того, как парламентская комиссия в апреле не выявила в Грузии признаков картельного сговора, однако указала на системные проблемы, влияющие на формирование цен. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы. При этом, по его словам, из-за относительно низкого уровня доходов вопрос стоимости товаров остается чувствительным для населения, поэтому правительство заинтересовано в дальнейшем снижении цен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, франция, тбилиси, ираклий кобахидзе, цены, инфляция