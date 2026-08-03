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Как защититься от опасной жары – предостережение Центра контроля заболеваний Грузии
Как защититься от опасной жары – предостережение Центра контроля заболеваний Грузии
Sputnik Грузия
Грузинские синоптики сообщили, что средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T17:54+0400
2026-08-03T17:54+0400
2026-08-03T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня, пить больше воды и воздержаться о алкоголя – Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья обратился к гражданам с рекомендациями.Ранее грузинские синоптики сообщили, что средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже или в пределах климатической нормы.Специалисты призывают население употреблять достаточное количество воды и рекомендуют избегать употребления алкоголя, сладких напитков и напитков, содержащих кофеин. Также рекомендуется воздерживаться от высокоинтенсивной физической активности и переносить ее на более прохладное время суток – на утренние часы.При выходе на улицу рекомендуется носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей, а также использовать головной убор, зонт и солнцезащитные очки. В жилых помещениях важно сохранять прохладу, а проветривание комнат проводить в ночные и утренние часы.Как пояснили специалисты, тепловые волны и высокая температура остаются одной из главных угроз для общественного здоровья.На фоне изменения климата в Грузии также увеличивается частота и продолжительность периодов с высокой температурой, что способствует распространению заболеваний, чувствительных к температурным изменениям, а также обострению хронических неинфекционных заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальный центр по контролю заболеваний, жара
грузия, новости, общество, национальный центр по контролю заболеваний, жара
Как защититься от опасной жары – предостережение Центра контроля заболеваний Грузии
Грузинские синоптики сообщили, что средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня, пить больше воды и воздержаться о алкоголя – Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья обратился к гражданам с рекомендациями.
Ранее грузинские синоптики сообщили, что средняя температура воздуха в Грузии в течение лета ожидается немного выше нормы, а количество осадков – ниже или в пределах климатической нормы.
Специалисты призывают население употреблять достаточное количество воды и рекомендуют избегать употребления алкоголя, сладких напитков и напитков, содержащих кофеин. Также рекомендуется воздерживаться от высокоинтенсивной физической активности и переносить ее на более прохладное время суток – на утренние часы.
Центр контроля заболеваний настоятельно предупреждает родителей и владельцев домашних животных, что недопустимо оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях, поскольку высокая температура представляет серьезную угрозу для их здоровья и жизни.
При выходе на улицу рекомендуется носить светлую, свободную одежду из натуральных тканей, а также использовать головной убор, зонт и солнцезащитные очки. В жилых помещениях важно сохранять прохладу, а проветривание комнат проводить в ночные и утренние часы.
Как пояснили специалисты, тепловые волны и высокая температура остаются одной из главных угроз для общественного здоровья.
На фоне изменения климата в Грузии также увеличивается частота и продолжительность периодов с высокой температурой, что способствует распространению заболеваний, чувствительных к температурным изменениям, а также обострению хронических неинфекционных заболеваний.