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Килограммы наркотиков и сотни доз LSD: в Грузии задержали шестерых человек
Килограммы наркотиков и сотни доз LSD: в Грузии задержали шестерых человек
Sputnik Грузия
Были изъяты, в том числе, около одного килограмма кокаина, пяти килограммов марихуаны, до пяти килограммов каннабиса и 520 доз LSD 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали шесть человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, содействии их сбыту и выращивании растений, содержащих наркотические вещества. По информации министерства внутренних дел, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане. По данным следствия, обвиняемые участвовали в схеме распространения наркотиков. Для сбыта они размещали запрещенные вещества в различных местах, фотографировали их, а затем отправляли покупателям фотографии с указанием местоположения и координатами. Во время личных обысков, а также обысков домов и других объектов полиция изъяла крупные партии наркотических средств, среди которых около одного килограмма кокаина, пять килограммов марихуаны, до пяти килограммов каннабиса, гашиш, 520 доз LSD и 23 упаковки мефедрона. Также правоохранители обнаружили материалы для фасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С января по июнь 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Килограммы наркотиков и сотни доз LSD: в Грузии задержали шестерых человек
Были изъяты, в том числе, около одного килограмма кокаина, пяти килограммов марихуаны, до пяти килограммов каннабиса и 520 доз LSD
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали шесть человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, содействии их сбыту и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.
По информации министерства внутренних дел, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.
По данным следствия, обвиняемые участвовали в схеме распространения наркотиков. Для сбыта они размещали запрещенные вещества в различных местах, фотографировали их, а затем отправляли покупателям фотографии с указанием местоположения и координатами.
Во время личных обысков, а также обысков домов и других объектов полиция изъяла крупные партии наркотических средств, среди которых около одного килограмма кокаина, пять килограммов марихуаны, до пяти килограммов каннабиса, гашиш, 520 доз LSD и 23 упаковки мефедрона.
Также правоохранители обнаружили материалы для фасовки наркотических средств.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С января по июнь 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.