https://sputnik-georgia.ru/20260803/kobakhidze-dlya-zaschity-identichnosti-gruzii-mozhet-ponadobitsya-novyy-zakon-299942780.html

Кобахидзе: для защиты идентичности Грузии может понадобиться новый закон

Кобахидзе: для защиты идентичности Грузии может понадобиться новый закон

Sputnik Грузия

С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое... 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T23:31+0400

2026-08-03T23:31+0400

2026-08-03T23:31+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/11/299183791_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_6a1799bbb317adfc5d8580b23df3952e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил внутренние и внешние силы в координированной атаке на национальную идентичность, святых и исторических деятелей страны, отметив, что власти готовы рассмотреть принятие нового закона для защиты общества от искусственного навязывания ненависти и агрессии. По словам главы правительства, необходимо реагировать на координированную атаку против национальной идентичности, и власти сделают все возможное, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти грузинскому обществу. По его словам, те, кто опротестовывал закон, который служит предотвращению ненависти в обществе, именно они, извне и изнутри страны, искусственно сеют ненависть и агрессию. "Что касается конкретно оскорбления святых, общественных деятелей, наших великих царей, это тоже является звеном обычной заказной координированной деятельности. Это не просто, например, бездарные люди, это люди, которые выполняют конкретный заказ, и суть этого заказа проста – они должны попытаться каким-то образом ослабить нашу национальную идентичность, и ради этого они все это делают", – пояснил премьер. Как отметил Кобахидзе, правительство должно принять все меры, чтобы противостоять всему этому, а если для этого потребуется принятие закона, возможно обсуждение и этого. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на подобные случаи. По данным МВД, с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам публичных оскорблений, еще по 170 фактам расследование продолжается. Из 33 уже рассмотренных дел в 31 случае суд назначил штраф, а в двух – ограничился устным предупреждением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе