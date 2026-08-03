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Кобахидзе: для защиты идентичности Грузии может понадобиться новый закон
Кобахидзе: для защиты идентичности Грузии может понадобиться новый закон
Sputnik Грузия
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое... 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил внутренние и внешние силы в координированной атаке на национальную идентичность, святых и исторических деятелей страны, отметив, что власти готовы рассмотреть принятие нового закона для защиты общества от искусственного навязывания ненависти и агрессии. По словам главы правительства, необходимо реагировать на координированную атаку против национальной идентичности, и власти сделают все возможное, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти грузинскому обществу. По его словам, те, кто опротестовывал закон, который служит предотвращению ненависти в обществе, именно они, извне и изнутри страны, искусственно сеют ненависть и агрессию. "Что касается конкретно оскорбления святых, общественных деятелей, наших великих царей, это тоже является звеном обычной заказной координированной деятельности. Это не просто, например, бездарные люди, это люди, которые выполняют конкретный заказ, и суть этого заказа проста – они должны попытаться каким-то образом ослабить нашу национальную идентичность, и ради этого они все это делают", – пояснил премьер. Как отметил Кобахидзе, правительство должно принять все меры, чтобы противостоять всему этому, а если для этого потребуется принятие закона, возможно обсуждение и этого. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на подобные случаи. По данным МВД, с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам публичных оскорблений, еще по 170 фактам расследование продолжается. Из 33 уже рассмотренных дел в 31 случае суд назначил штраф, а в двух – ограничился устным предупреждением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: для защиты идентичности Грузии может понадобиться новый закон
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на подобные случаи
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил внутренние и внешние силы в координированной атаке на национальную идентичность, святых и исторических деятелей страны, отметив, что власти готовы рассмотреть принятие нового закона для защиты общества от искусственного навязывания ненависти и агрессии.
По словам главы правительства, необходимо реагировать на координированную атаку против национальной идентичности, и власти сделают все возможное, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти грузинскому обществу.
"Мы этот законопроект пока не обсуждали. Что я могу вам сказать – действительно необходимо реагировать на координированную атаку против нашей национальной идентичности. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить искусственного навязывания ненависти нашему обществу, для этого и были приняты соответствующие законы", – заявил Кобахидзе.
По его словам, те, кто опротестовывал закон, который служит предотвращению ненависти в обществе, именно они, извне и изнутри страны, искусственно сеют ненависть и агрессию.
"Что касается конкретно оскорбления святых, общественных деятелей, наших великих царей, это тоже является звеном обычной заказной координированной деятельности. Это не просто, например, бездарные люди, это люди, которые выполняют конкретный заказ, и суть этого заказа проста – они должны попытаться каким-то образом ослабить нашу национальную идентичность, и ради этого они все это делают", – пояснил премьер.
Как отметил Кобахидзе, правительство должно принять все меры, чтобы противостоять всему этому, а если для этого потребуется принятие закона, возможно обсуждение и этого.
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на подобные случаи.
По данным МВД, с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам публичных оскорблений, еще по 170 фактам расследование продолжается. Из 33 уже рассмотренных дел в 31 случае суд назначил штраф, а в двух – ограничился устным предупреждением.