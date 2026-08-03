https://sputnik-georgia.ru/20260803/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-299929989.html

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

Sputnik Грузия

Больше всего приехавшие в Грузии тратят на питание и выпивку, покупки, а также на проживание 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T09:01+0400

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2026-08-03T09:01+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 3 миллиарда лари во втором квартале 2026 года, что на 13,3% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на питание и выпивку, покупки, а также на проживание.За отчетный период траты иностранцев за одну поездку в Грузию составили в среднем 1 922,1 лари, что на 9,2% меньше, чем во втором квартале 2025 года.Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 1,7 миллиона путешественников в апреле-июне 2026 года, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,48 ночей.Больше всего визитеров было из России – 328,9 тысячи, что составляет 25,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 16,9%) и Армения (10,8%).В целом, граждане России совершили 380,1 тысячи визитов, Турции – 287 тысячи, Армении – 199,6 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика