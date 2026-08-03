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Нацбанк Грузии получил престижную международную награду за финансовые инновации

Нацбанк Грузии получил престижную международную награду за финансовые инновации

Sputnik Грузия

Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T19:54+0400

2026-08-03T19:54+0400

2026-08-03T19:54+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии за свои инновации стал победителем престижной премии Global Banking & Finance Awards® 2026, организованной международным изданием Global Banking & Finance Review, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк удостоился награды в номинации "Excellence in Innovation – Open Banking & Regulatory Sandbox Ecosystem Georgia 2026" ("За выдающиеся достижения в области инноваций – Экосистема открытого банкинга и регулятивной песочницы Грузия 2026"). Награда является международным признанием инициатив, реализованных Национальным банком Грузии в сфере развития финансовых инноваций, формирования экосистемы открытого банкинга и развития регулятивной лаборатории (Regulatory Sandbox). В последние годы Национальный банк Грузии предпринял важные шаги для развития инновационной финансовой экосистемы в стране, усиления конкуренции и содействия внедрению финансовых технологий. В этом процессе особое значение придается развитию инфраструктуры открытого банкинга и регулятивной лаборатории, которая позволяет финтех-компаниям и организациям финансового сектора тестировать инновационные продукты и услуги в реальных условиях при тесном сотрудничестве с регулятором. Особым достижением стала система Onboarding API открытого банкинга, которая значительно упростила финансовым учреждениям процесс дистанционной идентификации клиентов и открытия счетов.Кроме того, успешно реализованные в рамках регуляторной лаборатории проекты на практике подтвердили, что инновационная модель регулирования способствует как развитию новых бизнесов, так и созданию более конкурентных и эффективных финансовых услуг для потребителей. Global Banking & Finance Awards® – это международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим учреждениям и организациям финансового сектора за инновации, лидерство и внедрение передовых практик. Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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