https://sputnik-georgia.ru/20260803/natsbank-gruzii-poluchil-prestizhnuyu-mezhdunarodnuyu-nagradu-za-finansovye-innovatsii-299940793.html
Нацбанк Грузии получил престижную международную награду за финансовые инновации
Нацбанк Грузии получил престижную международную награду за финансовые инновации
Sputnik Грузия
Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T19:54+0400
2026-08-03T19:54+0400
2026-08-03T19:54+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии за свои инновации стал победителем престижной премии Global Banking & Finance Awards® 2026, организованной международным изданием Global Banking & Finance Review, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк удостоился награды в номинации "Excellence in Innovation – Open Banking & Regulatory Sandbox Ecosystem Georgia 2026" ("За выдающиеся достижения в области инноваций – Экосистема открытого банкинга и регулятивной песочницы Грузия 2026"). Награда является международным признанием инициатив, реализованных Национальным банком Грузии в сфере развития финансовых инноваций, формирования экосистемы открытого банкинга и развития регулятивной лаборатории (Regulatory Sandbox). В последние годы Национальный банк Грузии предпринял важные шаги для развития инновационной финансовой экосистемы в стране, усиления конкуренции и содействия внедрению финансовых технологий. В этом процессе особое значение придается развитию инфраструктуры открытого банкинга и регулятивной лаборатории, которая позволяет финтех-компаниям и организациям финансового сектора тестировать инновационные продукты и услуги в реальных условиях при тесном сотрудничестве с регулятором. Особым достижением стала система Onboarding API открытого банкинга, которая значительно упростила финансовым учреждениям процесс дистанционной идентификации клиентов и открытия счетов.Кроме того, успешно реализованные в рамках регуляторной лаборатории проекты на практике подтвердили, что инновационная модель регулирования способствует как развитию новых бизнесов, так и созданию более конкурентных и эффективных финансовых услуг для потребителей. Global Banking & Finance Awards® – это международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим учреждениям и организациям финансового сектора за инновации, лидерство и внедрение передовых практик. Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_079f7f8df75d8fee8308b7dea85448f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии получил престижную международную награду за финансовые инновации
Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии за свои инновации стал победителем престижной премии Global Banking & Finance Awards® 2026, организованной международным изданием Global Banking & Finance Review, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк удостоился награды в номинации "Excellence in Innovation – Open Banking & Regulatory Sandbox Ecosystem Georgia 2026" ("За выдающиеся достижения в области инноваций – Экосистема открытого банкинга и регулятивной песочницы Грузия 2026").
"Данное признание еще раз подчеркивает усилия Национального банка Грузии по модернизации финансового сектора страны, поддержке финансовых инноваций и внедрению лучших международных практик", – говорится в сообщении.
Награда является международным признанием инициатив, реализованных Национальным банком Грузии в сфере развития финансовых инноваций, формирования экосистемы открытого банкинга и развития регулятивной лаборатории (Regulatory Sandbox).
В последние годы Национальный банк Грузии предпринял важные шаги для развития инновационной финансовой экосистемы в стране, усиления конкуренции и содействия внедрению финансовых технологий.
В этом процессе особое значение придается развитию инфраструктуры открытого банкинга и регулятивной лаборатории, которая позволяет финтех-компаниям и организациям финансового сектора тестировать инновационные продукты и услуги в реальных условиях при тесном сотрудничестве с регулятором.
При оценке международной награды особое внимание было уделено подходу Нацбанка, цель которого заключается не только в поддержке инноваций, но и во внедрении таких практических решений, приносящих реальную пользу потребителям и рынку. В рамках этого подхода Национальный банк через открытый банкинг и регулятивную лабораторию способствовал реализации инициатив, которые значительно упростили доступность цифровых финансовых услуг, усилили конкуренцию и создали новые возможности для финтех-сектора.
Особым достижением стала система Onboarding API открытого банкинга, которая значительно упростила финансовым учреждениям процесс дистанционной идентификации клиентов и открытия счетов.
Кроме того, успешно реализованные в рамках регуляторной лаборатории проекты на практике подтвердили, что инновационная модель регулирования способствует как развитию новых бизнесов, так и созданию более конкурентных и эффективных финансовых услуг для потребителей.
Global Banking & Finance Awards® – это международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим учреждениям и организациям финансового сектора за инновации, лидерство и внедрение передовых практик.
Цель премии – признание инициатив, которые вносят значительный вклад в развитие и трансформацию финансового сектора.