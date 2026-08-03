Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260803/odissey-penelopa-i-gruzinskaya-oppozitsiya-filosofskiy-traktat-saakashvili-299931323.html
Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили
Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили
Sputnik Грузия
Третий президент Грузии представил себя в роли древнегреческого героя Одиссея, которому мешают вернуться на родину, то есть к власти 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T11:51+0400
2026-08-03T12:20+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
валерий гелашвили
сандро гиргвлиани
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0f/286331669_0:271:3155:2047_1920x0_80_0_0_b22577c619a5195f57ad26dd4860de4d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил себя с Одиссеем, возвращающимся после 20-летних странствий, а грузинских оппозиционеров – с женихами Пенелопы, которые, по его мнению, пытаются помешать его возвращению к власти. По словам Саакашвили, реакция оппозиции на его недавнее выступление в суде напомнила ему сюжет древнегреческого эпоса. Тогда экс-президент сравнил свою ситуацию с судьбой Нельсона Манделы, заявив, что, как и южноафриканский лидер, может выйти из заключения и вернуться к власти. Третий президент Грузии считает, что большинство пользователей положительно восприняли его недавнее заявление, тогда как представители оппозиции, по его мнению, пытаются переложить на него ответственность за собственные политические неудачи. Экс-президент рассказал, что недавно посмотрел новую экранизацию "Одиссеи" и увидел в ней глубокий философский смысл. По его интерпретации, Одиссей тайно возвращается домой после долгих скитаний и сталкивается с многочисленными претендентами на руку своей жены, которые не ожидали его появления и объединяются против него. В завершение экс-президент сообщил, что готовится к "большим изменениям", которые, по его словам, ожидают Грузию. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде. В ноябре 2025 года Саакашвили предъявили новое обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти". По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также видеообращения, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0f/286331669_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_3d64f8a72a2dab51ab6cae59c37fa4cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, политика
грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, политика

Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили

11:51 03.08.2026 (обновлено: 12:20 03.08.2026)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили (слева) общается с журналистами во время торжественного мероприятия в Киеве в честь Дня независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили (слева) общается с журналистами во время торжественного мероприятия в Киеве в честь Дня независимости Украины - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2026
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Третий президент Грузии представил себя в роли древнегреческого героя Одиссея, которому мешают вернуться на родину, то есть к власти
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил себя с Одиссеем, возвращающимся после 20-летних странствий, а грузинских оппозиционеров – с женихами Пенелопы, которые, по его мнению, пытаются помешать его возвращению к власти.
По словам Саакашвили, реакция оппозиции на его недавнее выступление в суде напомнила ему сюжет древнегреческого эпоса. Тогда экс-президент сравнил свою ситуацию с судьбой Нельсона Манделы, заявив, что, как и южноафриканский лидер, может выйти из заключения и вернуться к власти.
Третий президент Грузии считает, что большинство пользователей положительно восприняли его недавнее заявление, тогда как представители оппозиции, по его мнению, пытаются переложить на него ответственность за собственные политические неудачи.

"Представьте, что Пенелопа – это рычаги управления Грузией, а ее многочисленные женихи – грузинские "оппозиционеры", которые понимают, что именно я больше всего подхожу Пенелопе. Но вместо того чтобы признать собственные неудачи, они обвиняют меня и пытаются уничтожить", – написал Саакашвили в соцсети.

Экс-президент рассказал, что недавно посмотрел новую экранизацию "Одиссеи" и увидел в ней глубокий философский смысл. По его интерпретации, Одиссей тайно возвращается домой после долгих скитаний и сталкивается с многочисленными претендентами на руку своей жены, которые не ожидали его появления и объединяются против него.
В завершение экс-президент сообщил, что готовится к "большим изменениям", которые, по его словам, ожидают Грузию.

"Моя задача – уверенно вернуть Грузию на путь развития, восстановить разрушенные системы образования и здравоохранения, государственные институты, противостоять угрозам… Ради всего этого действительно стоит возвращение Одиссея, даже если в конце концов ему придется пожертвовать собой. Вот такой философский трактат у меня получился", – написал Саакашвили.

На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде.
В ноябре 2025 года Саакашвили предъявили новое обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти".
По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также видеообращения, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления.
В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0