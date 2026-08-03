Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили
11:51 03.08.2026 (обновлено: 12:20 03.08.2026)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили (слева) общается с журналистами во время торжественного мероприятия в Киеве в честь Дня независимости Украины
© photo: Sputnik/
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Третий президент Грузии представил себя в роли древнегреческого героя Одиссея, которому мешают вернуться на родину, то есть к власти
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил себя с Одиссеем, возвращающимся после 20-летних странствий, а грузинских оппозиционеров – с женихами Пенелопы, которые, по его мнению, пытаются помешать его возвращению к власти.
По словам Саакашвили, реакция оппозиции на его недавнее выступление в суде напомнила ему сюжет древнегреческого эпоса. Тогда экс-президент сравнил свою ситуацию с судьбой Нельсона Манделы, заявив, что, как и южноафриканский лидер, может выйти из заключения и вернуться к власти.
Третий президент Грузии считает, что большинство пользователей положительно восприняли его недавнее заявление, тогда как представители оппозиции, по его мнению, пытаются переложить на него ответственность за собственные политические неудачи.
"Представьте, что Пенелопа – это рычаги управления Грузией, а ее многочисленные женихи – грузинские "оппозиционеры", которые понимают, что именно я больше всего подхожу Пенелопе. Но вместо того чтобы признать собственные неудачи, они обвиняют меня и пытаются уничтожить", – написал Саакашвили в соцсети.
Экс-президент рассказал, что недавно посмотрел новую экранизацию "Одиссеи" и увидел в ней глубокий философский смысл. По его интерпретации, Одиссей тайно возвращается домой после долгих скитаний и сталкивается с многочисленными претендентами на руку своей жены, которые не ожидали его появления и объединяются против него.
В завершение экс-президент сообщил, что готовится к "большим изменениям", которые, по его словам, ожидают Грузию.
"Моя задача – уверенно вернуть Грузию на путь развития, восстановить разрушенные системы образования и здравоохранения, государственные институты, противостоять угрозам… Ради всего этого действительно стоит возвращение Одиссея, даже если в конце концов ему придется пожертвовать собой. Вот такой философский трактат у меня получился", – написал Саакашвили.
На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде.
В ноябре 2025 года Саакашвили предъявили новое обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти".
По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также видеообращения, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления.
В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".