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Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили

Одиссей, Пенелопа и грузинская оппозиция: "философский трактат" Саакашвили

Sputnik Грузия

Третий президент Грузии представил себя в роли древнегреческого героя Одиссея, которому мешают вернуться на родину, то есть к власти 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил себя с Одиссеем, возвращающимся после 20-летних странствий, а грузинских оппозиционеров – с женихами Пенелопы, которые, по его мнению, пытаются помешать его возвращению к власти. По словам Саакашвили, реакция оппозиции на его недавнее выступление в суде напомнила ему сюжет древнегреческого эпоса. Тогда экс-президент сравнил свою ситуацию с судьбой Нельсона Манделы, заявив, что, как и южноафриканский лидер, может выйти из заключения и вернуться к власти. Третий президент Грузии считает, что большинство пользователей положительно восприняли его недавнее заявление, тогда как представители оппозиции, по его мнению, пытаются переложить на него ответственность за собственные политические неудачи. Экс-президент рассказал, что недавно посмотрел новую экранизацию "Одиссеи" и увидел в ней глубокий философский смысл. По его интерпретации, Одиссей тайно возвращается домой после долгих скитаний и сталкивается с многочисленными претендентами на руку своей жены, которые не ожидали его появления и объединяются против него. В завершение экс-президент сообщил, что готовится к "большим изменениям", которые, по его словам, ожидают Грузию. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы. Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде. В ноябре 2025 года Саакашвили предъявили новое обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти". По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также видеообращения, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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