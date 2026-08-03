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Разборки в ЕНД перед съездом: спор о легитимности политсовета
Разборки в ЕНД перед съездом: спор о легитимности политсовета
Sputnik Грузия
Партия Михаила Саакашвили переживает кризис на фоне попыток провести фундаментальные внутренние изменения 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T13:51+0400
2026-08-03T13:51+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
петре цискаришвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" разгорелся новый спор – на этот раз из-за легитимности заседания политсовета, который назначил дату съезда партии. Исполняющая обязанности председателя ЕНД Тина Бокучава, которая сама не присутствовала на заседании политсовета 30 июля, заявила о нарушениях при подсчете кворума, тогда как один из лидеров партии Петре Цискаришвили утверждает, что все процедуры были соблюдены. По словам Бокучавы, заседание политсовета не имело права принимать решения, поскольку в нем участвовали около 40 человек, тогда как политсовет партии состоит из 130 членов. Она заявила, что сбор подписей после заседания и попытки подтвердить наличие кворума за счет дистанционно подключенных участников напоминают методы "Грузинской мечты". По словам Бокучавы, Цискаришвили получил от осужденного экс-президента Михаила Саакашвили поручение как можно скорее провести съезд партии для реализации запланированных изменений. Она также подчеркнула, что ЕНД всегда была партией Саакашвили и он имеет право проводить необходимые преобразования. Она также сообщила, что не будет участвовать в "фальсификации", и отметила, что ее участие в съезде зависит от устранения возникших вопросов. В свою очередь Цискаришвили отверг обвинения и заявил, что заседание политсовета было легитимным. По его словам, в совете не 130, а 119 членов, а количество участников заседания было достаточным для принятия решений. Он отметил, что ЕНД не даст повода "Грузинской мечте" поставить под сомнение регистрацию партии после съезда, а все документы будут оформлены в соответствии с требованиями. Ситуацию в ЕНД также прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, оппозиция "полностью развалилась". Кобахидзе утверждает, что представители ЕНД "распознали друг в друге людей без родины", а нынешний конфликт связан с борьбой за собственные позиции перед своими покровителями. Съезд ЕНД назначен на 5 августа. На нем партия планирует избрать руководство и утвердить дальнейшие изменения. В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону. Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, петре цискаришвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, петре цискаришвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение

Разборки в ЕНД перед съездом: спор о легитимности политсовета

13:51 03.08.2026
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста ЕНД у правительственной администрации с требованием освободить Саакашвили
Акция протеста ЕНД у правительственной администрации с требованием освободить Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Партия Михаила Саакашвили переживает кризис на фоне попыток провести фундаментальные внутренние изменения
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" разгорелся новый спор – на этот раз из-за легитимности заседания политсовета, который назначил дату съезда партии.
Исполняющая обязанности председателя ЕНД Тина Бокучава, которая сама не присутствовала на заседании политсовета 30 июля, заявила о нарушениях при подсчете кворума, тогда как один из лидеров партии Петре Цискаришвили утверждает, что все процедуры были соблюдены.
По словам Бокучавы, заседание политсовета не имело права принимать решения, поскольку в нем участвовали около 40 человек, тогда как политсовет партии состоит из 130 членов. Она заявила, что сбор подписей после заседания и попытки подтвердить наличие кворума за счет дистанционно подключенных участников напоминают методы "Грузинской мечты".

"Если созыв съезда основывается на нелегитимном заседании политсовета, это ставит партию перед очень серьезными вызовами и угрозами. Манипуляции с кворумом, сбор подписей задним числом и утверждения о том, что кворум был обеспечен людьми, которые физически не присутствовали на заседании, а подключались дистанционно, очень похожи на те методы "Грузинской мечты", которыми Иванишвили оперирует последние 14 лет", – заявила Бокучава.

По словам Бокучавы, Цискаришвили получил от осужденного экс-президента Михаила Саакашвили поручение как можно скорее провести съезд партии для реализации запланированных изменений. Она также подчеркнула, что ЕНД всегда была партией Саакашвили и он имеет право проводить необходимые преобразования.

"Но если он действительно дал такое поручение и распорядился назначить съезд, то как минимум главный ответственный человек должен был обеспечить проведение всех процедур в соответствии с правилами, порядком и законом, а не за счет поддельных подписей", – заявила Бокучава.

Она также сообщила, что не будет участвовать в "фальсификации", и отметила, что ее участие в съезде зависит от устранения возникших вопросов.
В свою очередь Цискаришвили отверг обвинения и заявил, что заседание политсовета было легитимным. По его словам, в совете не 130, а 119 членов, а количество участников заседания было достаточным для принятия решений. Он отметил, что ЕНД не даст повода "Грузинской мечте" поставить под сомнение регистрацию партии после съезда, а все документы будут оформлены в соответствии с требованиями.
Ситуацию в ЕНД также прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, оппозиция "полностью развалилась".

"Сначала грузинскому народу не нравилась эта оппозиция, теперь они уже не нравятся друг другу. Это сегодняшняя реальность, и это очень хорошо", – заявил премьер.

Кобахидзе утверждает, что представители ЕНД "распознали друг в друге людей без родины", а нынешний конфликт связан с борьбой за собственные позиции перед своими покровителями.
Съезд ЕНД назначен на 5 августа. На нем партия планирует избрать руководство и утвердить дальнейшие изменения.
В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону.
Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.
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