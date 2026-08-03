https://sputnik-georgia.ru/20260803/sdelaem-vse-dlya-predotvrascheniya-podobnykh-ugroz--kobakhidze-o-tragedii-v-shovi-299941822.html
Сделаем все для предотвращения подобных угроз – Кобахидзе о трагедии в Шови
Сделаем все для предотвращения подобных угроз – Кобахидзе о трагедии в Шови
Sputnik Грузия
Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе посетил мемориал, посвященный памяти погибших в результате трагедии в... 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спустя три года после разрушительного оползня на курорте Шови премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти делают все возможное для недопущения подобных катастроф в будущем. Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети. По его словам, по части ледниковых процессов работы велись совместно со швейцарской компанией, и уже есть результаты предварительного исследования. "Государство сделает все для того, чтобы в будущем избежать подобных угроз. Это была величайшая трагедия для нашей страны, в первую очередь, для семей погибших, и я еще раз выражаю им свои соболезнования", — заявил Кобахидзе. Премьер жестко осудил попытки политизации катастрофы и обвинил оппозицию в распространении дезинформации. Как отметил глава правительства, весь государственный аппарат был мобилизован для успешного проведения поисковых работ. "Спасательная служба была включена от начала и до конца, МВД было полностью мобилизовано, были задействованы различные ведомства, и на этом было сконцентрировано каждое государственное учреждение, а в это время, в параллельном режиме, мы слышали различного рода спекуляции. Это просто досадно, и это тот пример, на котором некоторые должны чему-то научиться", — отметил премьер. Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе посетил мемориал, посвященный памяти погибших в результате трагедии в Шови 3 августа 2023 года. Визит был приурочен к третьей годовщине трагических событий. Вместе с представителями правительства, парламента и органов местной власти премьер-министр также принял участие в панихиде по погибшим, которую у мемориала совершили представители духовенства. Трагедия в Шови Сообщение об оползнево-селевых процессах на территории курорта Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью "112" 3 августа в 15:07. За несколько минут селевые потоки и земля полностью покрыли часть курорта. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Через полчаса после поступления сообщения первая группа спасателей уже была на месте. В ожидании спасателей гости и жители курорта выбирались своими силами. Прибывшие на место спасатели сразу приступили к работе, и в результате им удалось обнаружить и перевезти в безопасное место 210 человек. Однако добраться непосредственно к месту трагедии оказалось невозможно. В радиусе нескольких километров все было покрыто илом и грязью. Стали поступать сообщения о пропавших без вести. Уже к вечеру 3 августа на месте работали 400 спасателей с кинологами и дронами. На следующий день к ним присоединились военные. Поиски пропавших без вести и расчистка курорта продолжались до октября. Всего удалось обнаружить 32 тела, тело 33 жертвы трагедии так и не нашли. Среди погибших одна иностранка – гражданка РФ, которая во время трагедии отдыхала на курорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, каха каладзе, шови, оползень в шови
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, каха каладзе, шови, оползень в шови
Сделаем все для предотвращения подобных угроз – Кобахидзе о трагедии в Шови
Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе посетил мемориал, посвященный памяти погибших в результате трагедии в Шови 3 августа 2023 года
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спустя три года после разрушительного оползня на курорте Шови премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти делают все возможное для недопущения подобных катастроф в будущем.
Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети.
"Прошло три года со дня трагедии, которая потрясла всю нашу страну. Для каждого из нас это была огромная трагедия. Мы должны сделать все возможное, чтобы в будущем предотвратить подобные катастрофы"- заявил Кобахидзе.
По его словам, по части ледниковых процессов работы велись совместно со швейцарской компанией, и уже есть результаты предварительного исследования.
"Государство сделает все для того, чтобы в будущем избежать подобных угроз. Это была величайшая трагедия для нашей страны, в первую очередь, для семей погибших, и я еще раз выражаю им свои соболезнования", — заявил Кобахидзе.
Премьер жестко осудил попытки политизации катастрофы и обвинил оппозицию в распространении дезинформации.
"Был целый каскад лжи, которая распространялась, полный абсурд, о чем говорили тогда наши политические оппоненты. Есть просто вопросы, по которым нельзя разводить политические спекуляции, однако даже здесь наши оппоненты повели все по-другому, что очень прискорбно, очень досадно", — сказал он.
Как отметил глава правительства, весь государственный аппарат был мобилизован для успешного проведения поисковых работ.
"Спасательная служба была включена от начала и до конца, МВД было полностью мобилизовано, были задействованы различные ведомства, и на этом было сконцентрировано каждое государственное учреждение, а в это время, в параллельном режиме, мы слышали различного рода спекуляции. Это просто досадно, и это тот пример, на котором некоторые должны чему-то научиться", — отметил премьер.
Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе посетил мемориал, посвященный памяти погибших в результате трагедии в Шови 3 августа 2023 года. Визит был приурочен к третьей годовщине трагических событий.
Вместе с представителями правительства, парламента и органов местной власти премьер-министр также принял участие в панихиде по погибшим, которую у мемориала совершили представители духовенства.
Сообщение об оползнево-селевых процессах на территории курорта Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью "112" 3 августа в 15:07.
За несколько минут селевые потоки и земля полностью покрыли часть курорта. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови.
Через полчаса после поступления сообщения первая группа спасателей уже была на месте. В ожидании спасателей гости и жители курорта выбирались своими силами.
Прибывшие на место спасатели сразу приступили к работе, и в результате им удалось обнаружить и перевезти в безопасное место 210 человек.
Однако добраться непосредственно к месту трагедии оказалось невозможно. В радиусе нескольких километров все было покрыто илом и грязью. Стали поступать сообщения о пропавших без вести.
Уже к вечеру 3 августа на месте работали 400 спасателей с кинологами и дронами. На следующий день к ним присоединились военные.
Поиски пропавших без вести и расчистка курорта продолжались до октября. Всего удалось обнаружить 32 тела, тело 33 жертвы трагедии так и не нашли. Среди погибших одна иностранка – гражданка РФ, которая во время трагедии отдыхала на курорте.