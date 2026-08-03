https://sputnik-georgia.ru/20260803/u-glubokovodnogo-porta-anakliya-bolshie-perspektivy--premer-gruzii-299940622.html

У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – премьер Грузии

У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Задача правительства к 2029 году завершить работы первой фазы и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T18:57+0400

2026-08-03T18:57+0400

2026-08-03T19:22+0400

грузия

экономика

новости

анаклия

ираклий кобахидзе

порт анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24080/40/240804078_0:184:1000:747_1920x0_80_0_0_42c1973f2da4a93d2475b0f625b2b12a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия пользуется большой заинтересованностью со стороны стран Центральной Азии, соседних стран, Ближнего Востока и Европы, поэтому у него большие перспективы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. По его словам, задача правительства – к 2029 году завершить работы первого этапа и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия. "Мы движемся в правильном направлении, работы максимально ускорены", – отметил Кобахидзе. Как отметил премьер, возникла определенная задержка из-за пересмотра контракта, однако в результате его стоимость была снижена примерно на 50 миллионов долларов. Правительство Грузии 6 июня объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, сохранив за государством 100% собственности на порт, а не 51%, как планировалось ранее.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором не увенчались успехом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, анаклия, ираклий кобахидзе, порт анаклия