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У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – премьер Грузии
У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Задача правительства к 2029 году завершить работы первой фазы и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия 03.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия пользуется большой заинтересованностью со стороны стран Центральной Азии, соседних стран, Ближнего Востока и Европы, поэтому у него большие перспективы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года. По его словам, задача правительства – к 2029 году завершить работы первого этапа и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия. "Мы движемся в правильном направлении, работы максимально ускорены", – отметил Кобахидзе. Как отметил премьер, возникла определенная задержка из-за пересмотра контракта, однако в результате его стоимость была снижена примерно на 50 миллионов долларов. Правительство Грузии 6 июня объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, сохранив за государством 100% собственности на порт, а не 51%, как планировалось ранее.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором не увенчались успехом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, анаклия, ираклий кобахидзе, порт анаклия
грузия, экономика, новости, анаклия, ираклий кобахидзе, порт анаклия
У глубоководного порта Анаклия большие перспективы – премьер Грузии
18:57 03.08.2026 (обновлено: 19:22 03.08.2026)
Задача правительства к 2029 году завершить работы первой фазы и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Глубоководный порт Анаклия пользуется большой заинтересованностью со стороны стран Центральной Азии, соседних стран, Ближнего Востока и Европы, поэтому у него большие перспективы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.
"Это, в частности, страны Центральной Азии, наши соседние государства, страны Ближнего Востока, а также европейские компании и государства Европы. Соответственно, у этого порта очень большие перспективы. Наша цель – как можно быстрее завершить первую очередь строительства", – заявил Кобахидзе.
По его словам, задача правительства – к 2029 году завершить работы первого этапа и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия.
"Мы движемся в правильном направлении, работы максимально ускорены", – отметил Кобахидзе.
Как отметил премьер, возникла определенная задержка из-за пересмотра контракта, однако в результате его стоимость была снижена примерно на 50 миллионов долларов.
"Сейчас работы продолжаются без каких-либо препятствий, что позволяет нам с оптимизмом заявлять: к 2029 году порт примет первые суда, и в его деятельности будут представлены интересы многих стран", – заявил Кобахидзе.
Правительство Грузии 6 июня объявило о своем решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, сохранив за государством 100% собственности на порт, а не 51%, как планировалось ранее.
Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения этого этапа порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором не увенчались успехом.