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Ушли и не вернулись – в Грузии за полгода без следа исчезли 16 человек

Ушли и не вернулись – в Грузии за полгода без следа исчезли 16 человек

Sputnik Грузия

Учет всех пропавших без вести МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года 03.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2026 года считались 1 017 человек, из которых 16 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Что касается данных за первые шесть месяцев 2026 года, всего с начала года в Грузии пропал 41 человек, найти удалось только 25. При этом один человек был обнаружены мертвыми. Остальные 16 до сих пор имеют статус пропавших без вести.Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2026 года пропали пять иностранцев, из которых живыми удалось найти четверых, еще один иностранец был обнаружен мертвым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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