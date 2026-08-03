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Ушли и не вернулись – в Грузии за полгода без следа исчезли 16 человек
Ушли и не вернулись – в Грузии за полгода без следа исчезли 16 человек
Sputnik Грузия
Учет всех пропавших без вести МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года 03.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-03T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2026 года считались 1 017 человек, из которых 16 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Что касается данных за первые шесть месяцев 2026 года, всего с начала года в Грузии пропал 41 человек, найти удалось только 25. При этом один человек был обнаружены мертвыми. Остальные 16 до сих пор имеют статус пропавших без вести.Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2026 года пропали пять иностранцев, из которых живыми удалось найти четверых, еще один иностранец был обнаружен мертвым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, имерети, шида картли
Ушли и не вернулись – в Грузии за полгода без следа исчезли 16 человек
Учет всех пропавших без вести МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2026 года считались 1 017 человек, из которых 16 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины.
Что касается данных за первые шесть месяцев 2026 года, всего с начала года в Грузии пропал 41 человек, найти удалось только 25. При этом один человек был обнаружены мертвыми. Остальные 16 до сих пор имеют статус пропавших без вести.
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.
Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2026 года пропали пять иностранцев, из которых живыми удалось найти четверых, еще один иностранец был обнаружен мертвым.