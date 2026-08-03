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Вера сквозь бури – патриарх Шио III о наследии Илии II

Вера сквозь бури – патриарх Шио III о наследии Илии II

Sputnik Грузия

В праздник Илиаоба Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III напомнил верующим о роли своего предшественника Илии II в защите традиционных ценностей 03.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-03T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III в праздник Илиаоба обратился к верующим с проповедью, посвященной наследию своего предшественника, напомнив, как непоколебимая вера Илии II помогла провести корабль Грузинской Церкви сквозь самые тяжелые исторические штормы. Православные в Грузии празднуют Илиаоба 2 августа – день ангела Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а также день памяти пророка Илии Тезбитского и Илии Праведного (Чавчавадзе). По его словам, святого пророка Илию Тезбитского, святого Илию Праведного и Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II объединяет то, что все они ревностно защищали истинную веру, и противостояли силам, боровшимся против духовных и национальных ценностей. Во время проповеди Шио III говорил о значении прочитанного отрывка из Евангелия, эпизода о хождении Иисуса Христа по водам Геннисаретского озера, следующего после чуда, когда Спаситель пятью хлебами и двумя рыбами насытил пять тысяч человек. По его словам, это символизирует спасительную веру посреди жизненных бурь, когда апостол Петр, усомнившись, начал тонуть, но был спасен Господом. Как отметил Патриарх, в моменты житейских штормов и отчаяния это повествование напоминает о призыве Спасителя не бояться и уповать на его помощь. Как пояснил Патриарх, духовный слух Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II никогда не ослабевал, и он всегда слышал эти драгоценные слова Господа.В конце проповеди Патриарх благословил грузинские фамилии: Маркоишвили, Канделаки, Симсиве и Индашвили.Католикос-Патриарх всея Грузии Шио IIIВ миру Элизбар Муджири, Патриарху Шио III 57 лет. Он окончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 году принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио был рукоположен в сан священника и в 1997 году стал настоятелем церкви Святого Георгия в Тбилиси.Богословское образование он получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после – в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.Он служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио III возглавляет с 18 августа 2003 года.Он стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая 2026 года избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио, новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.Интронизация прошла в кафедральном соборе Светицховели во Мцхета утром 12 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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религия , грузия, новости, тбилиси, батуми, грузинская православная церковь, москва, католикос-патриарх всея грузии шио iii, католикос-патриарх всея грузии илия ii