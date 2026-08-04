https://sputnik-georgia.ru/20260804/arbuzy-i-dyni-v-gruzii-bezopasny-dlya-zdorovya--agentstvo-prodovolstviya-299955599.html

Арбузы и дыни в Грузии безопасны для здоровья – Агентство продовольствия

Арбузы и дыни в Грузии безопасны для здоровья – Агентство продовольствия

Sputnik Грузия

Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T20:55+0400

2026-08-04T20:55+0400

2026-08-04T20:55+0400

грузия

новости

общество

арбуз

дыня

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:171:1824:1197_1920x0_80_0_0_3df92265f7b59e98a57c88e0fc756997.jpg

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Содержание нитратов в арбузах и дынях, продаваемых в Грузии, не превышает установленную законом норму, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг. На сегодняшний день в рамках государственной программы мониторинга и контроля было протестировано 50 образцов арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране и проверенных в аккредитованной лаборатории. Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку содержания нитратов в арбузах и дынях на рынках Грузии. Товар с превышением допустимого уровня содержания нитратов изымается и уничтожается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, арбуз, дыня, национальное агентство продовольствия грузии