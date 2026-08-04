https://sputnik-georgia.ru/20260804/arbuzy-i-dyni-v-gruzii-bezopasny-dlya-zdorovya--agentstvo-prodovolstviya-299955599.html
Арбузы и дыни в Грузии безопасны для здоровья – Агентство продовольствия
Арбузы и дыни в Грузии безопасны для здоровья – Агентство продовольствия
Sputnik Грузия
Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T20:55+0400
2026-08-04T20:55+0400
2026-08-04T20:55+0400
грузия
новости
общество
арбуз
дыня
национальное агентство продовольствия грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:171:1824:1197_1920x0_80_0_0_3df92265f7b59e98a57c88e0fc756997.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Содержание нитратов в арбузах и дынях, продаваемых в Грузии, не превышает установленную законом норму, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг. На сегодняшний день в рамках государственной программы мониторинга и контроля было протестировано 50 образцов арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране и проверенных в аккредитованной лаборатории. Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку содержания нитратов в арбузах и дынях на рынках Грузии. Товар с превышением допустимого уровня содержания нитратов изымается и уничтожается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:0:1824:1368_1920x0_80_0_0_aa60d4b33ff3bc1cd3fbcc2b4ce1ee03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, арбуз, дыня, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, арбуз, дыня, национальное агентство продовольствия грузии
Арбузы и дыни в Грузии безопасны для здоровья – Агентство продовольствия
Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Содержание нитратов в арбузах и дынях, продаваемых в Грузии, не превышает установленную законом норму, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
Норма нитратов для арбузов в Грузии составляет 60 мг/кг, а для дыни – 90 мг/кг.
На сегодняшний день в рамках государственной программы мониторинга и контроля было протестировано 50 образцов арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране и проверенных в аккредитованной лаборатории.
Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку содержания нитратов в арбузах и дынях на рынках Грузии. Товар с превышением допустимого уровня содержания нитратов изымается и уничтожается.