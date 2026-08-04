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Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили 55 иностранцев
Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили 55 иностранцев
Sputnik Грузия
В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца 04.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 55 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди них – граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Пакистана, Сомали, Армении, Судана, Таиланда, Египта, Ирака и других государств. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным иностранцам запрещен повторный въезд на территорию Грузии", – говорится в сообщении МВД Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, турция, туркменистан, индия
общество, грузия, новости, турция, туркменистан, индия
Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили 55 иностранцев
В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 55 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди них – граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Пакистана, Сомали, Армении, Судана, Таиланда, Египта, Ирака и других государств.
Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным иностранцам запрещен повторный въезд на территорию Грузии", – говорится в сообщении МВД Грузии.
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции.