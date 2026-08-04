https://sputnik-georgia.ru/20260804/fermery-gruzii-ne-snizyat-tseny-na-produktsiyu--nazvana-prichina-299958278.html

Фермеры Грузии не снизят цены на продукцию – названа причина

Фермеры Грузии не снизят цены на продукцию – названа причина

Sputnik Грузия

Цены на продукты питания в июле 2026 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T22:39+0400

2026-08-04T22:39+0400

2026-08-04T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Снижения цен на агропродукцию в ближайшие дни не ожидается, заявил заместитель председателя Ассоциации фермеров Рати Кочламазашвили. Цены на продукты питания в июле 2026 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Он отметил, что цены на агропродукты зависят не только от внутренних факторов, поскольку страна зависит от импорта, в том числе сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для производства продукции и ее поставки на рынок."Из-за роста цен на ресурсы для производства продукции выросла себестоимость продукции, и, соответственно, фермер должен продавать продукцию дороже, чтобы не потерять прибыль", – сказал Кочламазашвили. Годовая инфляция (июль 2026 года к июлю 2025 года) в Грузии составила 5,5% при целевом показателе в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, цены, инфляция