https://sputnik-georgia.ru/20260804/glava-gosudarstvennoy-energosistemy-gruzii-podal-v-otstavku-posle-blekauta--299943817.html

Глава Государственной энергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута

Глава Государственной энергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута

Sputnik Грузия

В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны 04.08.2026, Sputnik Грузия

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2026-08-04T10:52+0400

грузия

новости

экономика

происшествия

вано зардиашвили

ираклий кобахидзе

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, заявил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили.В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны."Сейчас он (Зардиашвили – ред.) находится в отпуске, а затем уйдет", – сказал Абрамишвили местному агентству BMG.В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что решение об отставке Зардиашвили будет принимать Минэкономики страны.Согласно предварительным результатам расследования причин блэкаута, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) заявила, что отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджан привело к крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля.Служба государственной безопасности Грузии также проводит собственное расследование аварийного отключения электроэнергии по всей стране 24 и 25 июля по статье о саботаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, происшествия, вано зардиашвили, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения