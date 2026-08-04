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Глава Государственной энергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута
Глава Государственной энергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута
Sputnik Грузия
В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T10:52+0400
2026-08-04T10:52+0400
2026-08-04T10:52+0400
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вано зардиашвили
ираклий кобахидзе
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, заявил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили.В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны."Сейчас он (Зардиашвили – ред.) находится в отпуске, а затем уйдет", – сказал Абрамишвили местному агентству BMG.В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что решение об отставке Зардиашвили будет принимать Минэкономики страны.Согласно предварительным результатам расследования причин блэкаута, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) заявила, что отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджан привело к крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля.Служба государственной безопасности Грузии также проводит собственное расследование аварийного отключения электроэнергии по всей стране 24 и 25 июля по статье о саботаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, происшествия, вано зардиашвили, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
грузия, новости, экономика, происшествия, вано зардиашвили, ираклий кобахидзе, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
Глава Государственной энергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута
В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, заявил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили.
В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны.
"Сейчас он (Зардиашвили – ред.) находится в отпуске, а затем уйдет", – сказал Абрамишвили местному агентству BMG.
В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что решение об отставке Зардиашвили будет принимать Минэкономики страны.
"Я могу сказать о Вано Зардиашвили только хорошее. Под его руководством в грузинской электроэнергетической системе было сэкономлено много денег, оптимизировано множество проектов, на основе которых государство экономически реализовывало соответствующие проекты", – заявил Кобахидзе журналистам.
Согласно предварительным результатам расследования причин блэкаута, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) заявила, что отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджан привело к крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля.
"После отделения грузинская энергосистема перешла в изолированный режим работы, что привело к падению частоты и напряжения. Эти показатели достигли таких значений, которые вызвали каскадные отключения в энергосистеме – как электростанций, так и потребителей. В результате произошло полное отключение энергосистемы страны", – сказано в сообщении регулятора.
Служба государственной безопасности Грузии также проводит собственное расследование аварийного отключения электроэнергии по всей стране 24 и 25 июля по статье о саботаже.