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Грузия увеличила экспорт минеральной воды в России до исторического максимума

Грузия увеличила экспорт минеральной воды в России до исторического максимума

Sputnik Грузия

Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума: таких сумм по итогам полугодичного периода еще не было 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы – 46,4 миллиона долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в январе-июне текущего года Москва ввезла минеральную воду из Грузии на 46,4 миллиона долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года сумма закупок составляла 41,8 миллиона. Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума: по итогам первого полугодия столь высокий показатель зафиксирован впервые. Грузинская таможня предоставляет данные с 2009 года.Помимо этого, популярностью на российском рынке пользуются фруктовые соки из Грузии. Так, импорт яблочного сока вырос за июнь сразу в 8 раз в годовом выражении – до 388,8 тысячи долларов. При этом закупать сладкую газировку в Грузии Россия стала меньше: сумма ввоза этих напитков сократилась на 22% в годовом выражении – до 5,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, россия, минеральные воды