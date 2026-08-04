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Как изменились цены в Грузии – данные за июль 2026 года

Как изменились цены в Грузии – данные за июль 2026 года

Sputnik Грузия

Больше всего цены поднялись на транспорт, коммунальные услуги и в сфере гостиниц и ресторанов 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2026 года к июлю 2025 года) в Грузии составила 5,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2026 к январю 2025), 4,6% (февраль 2026 к февралю 2025), 4,3% (март 2026 к марту 2025), 5,9% (апрель 2026 к апрелю 2025), 5,7% (май 2026 к маю 2025), 5,8% (июнь 2026 к июню 2025). Снизились цены на связь (6,3%) а также на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,4%). В июле 2026 года по сравнению с с предыдущим месяцем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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