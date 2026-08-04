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Мобильный интернет в Грузии остается одним из самых быстрых в мире

Мобильный интернет в Грузии остается одним из самых быстрых в мире

Sputnik Грузия

При высокой скорости мобильного интернета Грузия остается лишь на 107-м месте по скорости фиксированного подключения 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T17:57+0400

2026-08-04T17:57+0400

2026-08-04T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузия заняла 17-е место в мире по скорости мобильного интернета по данным за июнь 2026 года, говорится в рейтинге Глобального индекса интернета (Speedtest by Ookla Global Index).Популярный интернет-сервис Speedtest ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к интернету – Speedtest Global Index, в котором содержатся данные о скорости мобильного и фиксированного интернета.Скорость мобильного интернета в Грузии в июне 2026 года составила 168,84 Мбит/с, что ставит страну между Эстонией и Оманом. В июне 2025 года скорость мобильного интернета составляла лишь 149,65 Мбит/с.По данным Ookla, самый быстрый мобильный интернет – в Объединенных Арабских Эмиратах со скоростью 672,87 Мбит/с. За ними следуют Катар со скоростью 561,28 Мбит/с и Кувейт со скоростью 379,28 Мбит/с.Среди соседей Грузии Турция занимает 13-е место с показателем 179,17 Мбит/с, Армения – 61-е место с показателем 74,32 Мбит/с, Азербайджан – 46-е место с показателем 98,61 Мбит/с.Что касается фиксированного интернета, Грузия занимает 107-е место среди 149 стран. В рейтинге Грузия находится между Камбоджей и ЮАР.Скорость скачивания при использовании фиксированного интернета в Грузии в июне текущего года составила 50,83 Мбит/с против 41,41 Мбит/с годом ранее, а скорость загрузки – 47,83 Мбит/с против 44,93 Мбит/с в июне 2025 года.Самый быстрый фиксированный интернет – в Сингапуре, Чили и ОАЭ. На последнем, 149-м месте находится Афганистан – 5,18 Мбит/с.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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