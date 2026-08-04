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Новый закон о криптовалютах вступит в силу в РФ с 1 сентября

Новый закон о криптовалютах вступит в силу в РФ с 1 сентября

Sputnik Грузия

В России впервые принят закон, который комплексно регулирует обращение криптовалют и сферу цифровых прав 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T16:27+0400

2026-08-04T16:27+0400

2026-08-04T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.Закон был принят Госдумой 21 июля и одобрен 24 июля в Совете Федерации. Он вступит в силу 1 сентября, исключая отдельные нормы.Среди новшеств – требования к рекламе услуг по обращению криптовалют. В такой рекламе, например, должно быть предупреждение о высоких рисках и возможных финансовых потерях в результате операций с криптовалютами. Запрещается гарантировать или обещать доходность вложений в будущем, в том числе на базе реальных показателей в прошлом.Он разрешает кредитным организациям и филиалам иностранных банков обращение цифровых валют, сделки и операции с ними. Но управляющим компаниям банковских холдингов организация обращения криптовалют запрещается.Право на обмен цифровых валют получат только компании, внесенные в специальный реестр. Однако уже существующим криптообменникам можно работать и без этого до 1 июля 2027 года. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 млн российских рублей (около 547 тыс. белорусских).Ранее операции с криптовалютами легализовали в Беларуси. Легальный обмен разрешен только через фирмы, которые являются резидентами Парка высоких технологий. В этой же юрисдикции должны работать и криптобиржи.В ближайшем будущем ожидается появление в стране криптобанков. В них можно будет открывать криптосчета, совершать переводы, проводить операции более чем с 20 цифровыми активами. Реестр таких организаций ведет Национальный банк. Пока что в нем не зарегистрировано ни одно юрлицо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, владимир путин, совет федерации рф, криптовалюта