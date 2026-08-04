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Опасная рыбалка: в Грузии поймали браконьеров с электроудочкой
Опасная рыбалка: в Грузии поймали браконьеров с электроудочкой
Sputnik Грузия
За незаконную рыбалку с использованием электроудочки в Грузии грозит от двух до четырех лет лишения свободы 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T16:56+0400
2026-08-04T16:56+0400
2026-08-04T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора выявили факт незаконной рыбной ловли в районе Душети, говорится в сообщении ведомства.Нарушение было обнаружено на реке Ксани, вблизи села Одзиси, сотрудниками регионального управления Мцхета-Мтианети на основании оперативной информации. Граждане осуществляли рыбную ловлю с использованием электроудочки."Рыбалка с использованием электроудочки является уголовным преступлением. Материалы по данному факту переданы в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении пресс-службы департамента.В ведомстве напомнили, что использование электроудочек наносит ущерб водному биоразнообразию, а также представляет опасность для жизни и здоровья человека. Согласно законодательству, изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или реализация электроудочек являются уголовно наказуемыми действиями.Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента природоохранного надзора. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.Кроме того, по каждому сообщению, поступающему на горячую линию министерства по номеру 153, осуществляется немедленное реагирование.В Грузии запрещена рыбная ловля с использованием электрического тока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывчатого или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года является уголовным правонарушением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мцхета-мтианети, департамент природоохранного надзора
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мцхета-мтианети, департамент природоохранного надзора
Опасная рыбалка: в Грузии поймали браконьеров с электроудочкой
За незаконную рыбалку с использованием электроудочки в Грузии грозит от двух до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора выявили факт незаконной рыбной ловли в районе Душети, говорится в сообщении ведомства.
Нарушение было обнаружено на реке Ксани, вблизи села Одзиси, сотрудниками регионального управления Мцхета-Мтианети на основании оперативной информации. Граждане осуществляли рыбную ловлю с использованием электроудочки.
"Рыбалка с использованием электроудочки является уголовным преступлением. Материалы по данному факту переданы в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении пресс-службы департамента.
В ведомстве напомнили, что использование электроудочек наносит ущерб водному биоразнообразию, а также представляет опасность для жизни и здоровья человека. Согласно законодательству, изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или реализация электроудочек являются уголовно наказуемыми действиями.
Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента природоохранного надзора. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.
Кроме того, по каждому сообщению, поступающему на горячую линию министерства по номеру 153, осуществляется немедленное реагирование.
В Грузии запрещена рыбная ловля с использованием электрического тока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывчатого или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.
Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года является уголовным правонарушением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.