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"Почему именно сейчас?" – Кобахидзе о русофобии грузинской оппозиции

"Почему именно сейчас?" – Кобахидзе о русофобии грузинской оппозиции

Sputnik Грузия

Кобахидзе считает, что антироссийская риторика оппозиции стала инструментом внешнего давления на Грузию после начала конфликта на Украине 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Радикальная антироссийская риторика части грузинской оппозиции появилась только после начала конфликта на Украине в 2022 году, а не после августовской войны 2008 года, поскольку эти силы действуют в интересах "глобальной партии войны" и выполняют указания извне, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети.По словам главы правительства, после событий 2008 года власти во главе с бывшей правящей партией "Единое национальное движение" не проводили жесткую политику в отношении России – напротив, руководство страны развивало торгово-экономические, гуманитарные и культурные связи с РФ, приглашало российских туристов и бизнесменов, а также способствовало притоку российского капитала в различные отрасли экономики.Кобахидзе подчеркнул, что представители нынешней оппозиции, неправительственных организаций и активисты в тот период не выражали протеста против такой политики. По его словам, радикальная антироссийская риторика этих политических сил появилась только после начала конфликта на Украине.Термины "глобальная партия войны" и Deep State ("глубинное государство") представители правящей партии используют как синонимы. Под ними власти Грузии подразумевают некие зарубежные силы, которые, по их утверждению, оказывают влияние на политиков и чиновников в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения называют теорией заговора."Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую силу страны – "Единое национальное движение", а также связанные с ней партии. Власти утверждают, что эти силы стремятся дестабилизировать ситуацию в стране, организовать революцию и в случае смены власти втянуть Грузию в военный конфликт.Премьер также назвал антироссийскую позицию части оппозиции неискренней. По его мнению, если бы причиной такой позиции была исключительно российская агрессия, то радикальные антироссийские настроения должны были сформироваться еще после августовской войны 2008 года.Он также заявил, что представители оппозиции, НПО, журналисты и активисты, которые сегодня выступают с антироссийскими заявлениями, игнорируют факты, противоречащие их позиции.По словам премьера, общество должно задуматься, почему антироссийская риторика стала активно использоваться именно после начала войны на Украине, а не после событий 2008 года? Кобахидзе считает, что ответ на данный вопрос объясняет "эту нелогичность".Он подчеркнул, что большинство граждан Грузии являются патриотами, и, по его словам, главным требованием общества к власти остается сохранение мира, государственного суверенитета и национальных ценностей.В партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра, именно отказ от этого стал причиной охлаждения отношений с Западом.Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.Кроме того, грузинское правительство обвиняли в содействии России в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по вопросам санкционной политики после визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили действия грузинских властей в этой сфере.Правительство Грузии отказалось вводить собственные санкции против России, заявив, что такие меры могут нанести ущерб самой стране. При этом Грузия соблюдает международные санкционные ограничения и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение