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В Аджарии изъяли крупную партию метадона – среди задержанных иностранцы
В Аджарии изъяли крупную партию метадона – среди задержанных иностранцы
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T15:55+0400
2026-08-04T15:55+0400
2026-08-04T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в наркопреступлениях, среди них – двое иностранных граждан, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, правоохранители провели обыски личных вещей и временных мест проживания обвиняемых. В результате были изъяты наркотические средства, подготовленные для сбыта, в частности метадон в особо крупном размере.Кроме того, полиция обнаружила материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.Следствие ведется по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также содействие их реализации. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария, мвд грузии, наркопреступления в грузии
В Аджарии изъяли крупную партию метадона – среди задержанных иностранцы
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в наркопреступлениях, среди них – двое иностранных граждан, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, правоохранители провели обыски личных вещей и временных мест проживания обвиняемых. В результате были изъяты наркотические средства, подготовленные для сбыта, в частности метадон в особо крупном размере.
Кроме того, полиция обнаружила материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.
Следствие ведется по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также содействие их реализации. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.