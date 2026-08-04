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В детских садах на востоке Грузии детей кормили кониной вместо говядины – СГБ

В детских садах на востоке Грузии детей кормили кониной вместо говядины – СГБ

Sputnik Грузия

Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере 04.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-04T19:52+0400

2026-08-04T19:52+0400

2026-08-04T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали двух руководителей компаний по делу о поставках конины вместо говядины в детские сады Карельского района в регионе Шида Картли, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, компании "Би Джи Эм 1" и "Ферма грузинских мясопродуктов" выиграли тендер на поставку говядины в Карельском районе. Их директора в мае 2026 года поставили в детские сады вместо говядины конину и завладели таким образом крупной суммой денег. Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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