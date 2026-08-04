https://sputnik-georgia.ru/20260804/v-detskikh-sadakh-na-vostoke-gruzii-detey-kormili-koninoy-vmesto-govyadiny--sgb-299955472.html
В детских садах на востоке Грузии детей кормили кониной вместо говядины – СГБ
В детских садах на востоке Грузии детей кормили кониной вместо говядины – СГБ
Sputnik Грузия
Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере 04.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-04T19:52+0400
2026-08-04T19:52+0400
2026-08-04T19:52+0400
грузия
новости
происшествия
карели
сгб
национальное агентство продовольствия грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/65/239266503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9e82497dc912ca265d177ace3891e92.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали двух руководителей компаний по делу о поставках конины вместо говядины в детские сады Карельского района в регионе Шида Картли, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, компании "Би Джи Эм 1" и "Ферма грузинских мясопродуктов" выиграли тендер на поставку говядины в Карельском районе. Их директора в мае 2026 года поставили в детские сады вместо говядины конину и завладели таким образом крупной суммой денег. Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
карели
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/65/239266503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74f08670d26cbc00e16d84d5b06dec7f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, карели, сгб, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, карели, сгб, национальное агентство продовольствия грузии
В детских садах на востоке Грузии детей кормили кониной вместо говядины – СГБ
Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали двух руководителей компаний по делу о поставках конины вместо говядины в детские сады Карельского района в регионе Шида Картли, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, компании "Би Джи Эм 1" и "Ферма грузинских мясопродуктов" выиграли тендер на поставку говядины в Карельском районе. Их директора в мае 2026 года поставили в детские сады вместо говядины конину и завладели таким образом крупной суммой денег.
Задержанным руководителям компаний грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию документов.