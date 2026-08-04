https://sputnik-georgia.ru/20260804/vs-rf-prodolzhayut-udary-po-zadeystvovannym-v-interesakh-vsu-portam-i-sudam-299958900.html

ВС РФ продолжают удары по задействованным в интересах ВСУ портам и судам

ВС РФ продолжают удары по задействованным в интересах ВСУ портам и судам

Sputnik Грузия

Для выполнения боевых задач российские военные используют высокоточное оружие и ударные беспилотники 04.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ во вторник.Кроме того, в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с дронами FP-2 и комплектующими к ним, проинформировали в Минобороны.В акватории Черного моря южнее Одессы целью российских военных стало морское судно типа "сухогруз", которое осуществляло доставку грузов военного назначения, сообщили в МО. А в северной части Черного моря юго-восточнее города Очаков (Николаевская область) ими уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили там.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, черное море, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины